伊朗發行「1000萬」面額新鈔　換算只值7美元

Iran launches 10mn rial banknote as war triggers dash for cash https://t.co/T4ebamYME3 — Financial Times (@FT) March 21, 2026

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗近期推出史上最高面額紙鈔「10000000里亞爾」，價值約7美元，大約是新台幣220元。伊朗目前深陷通膨與戰爭泥淖，國內物價飆漲速度驚人，當地人湧入銀行排隊提領現金，只為搶購民生物資。

Telegraph報導，這款粉紅色紙鈔是伊朗史上最高面額的鈔票，正反兩面分別印有伊朗著名的亞茲德聚禮清真寺（The Jameh Mosque of Yazd）與巴姆古城（Bam Citadel）。伊朗央行表示，發行新鈔是確保公眾能領到現金。

據信當地銀行機構依舊限制提領額度。一名80歲老翁最初被限制只能領1000萬里亞爾，直到大吵大鬧抗議後，行員才勉強讓他領走3000萬里亞爾，但即便如此，這點錢根本微不足道，供應鏈與基礎設施受到中東戰火衝擊，麵包等主食價格瘋漲。

根據伊朗國際，伊朗由於麵粉短缺及黑市價格飆升，麵包店去年夏天被迫調漲售價，一份Sangak大餅就要10萬里亞爾。官方統計數據顯示，上月年度通膨率達47.5%，食品飲料類暴漲105%。

▼ 圖為伊朗鈔票。（示意圖／達志影像／美聯社）