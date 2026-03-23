李貞秀讚中共照顧父母　沈伯洋示警：中國恐利用家人要脅她行使義務

▲民進黨團副幹事長、立委沈伯洋。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議未解，她日前接受館長訪問時自稱自己是「大陸湖南衡陽的湘妹子」，還稱館長是整個兩岸中國人的福星、很感謝共產黨把她的父母照顧得很好。對此，民進黨團副幹事長沈伯洋今（23日）表示，李貞秀具備中國國籍是大家都知道的事情，依照中國的《國家情報法》，她有義務為中國收集情報，這是她會面臨的風險。如果其他委員想幫李貞秀聯合質詢來跟政府要資料，「我認為都已經是違反國家安全的共犯」。

民進黨團幹事長莊瑞雄、副幹事長沈伯洋、書記長范雲今（23日）召開輿情回應記者會，媒體詢問，民眾黨中配立委李貞秀近期上館長抖音時，多次提到自己是「大陸湖南衡陽的湘妹子」，還說共產黨把她父母照顧得很好，遭外界質疑，若中國以其父母要脅，她會對哪個國家效忠？

沈伯洋表示，李貞秀具備中國國籍是大家都知道的事情，依照中國的《國家情報法》，她有義務為中國收集情報，這是她會面臨的風險；自己一直強調，民眾黨提名李貞秀，現在甚至在內政委員會護航她，這個都是在害她、沒有保護新住民，如果真的要保護李貞秀，就不應該提名她，也不應該讓她去就任，不然中國可輕易利用其家人逼迫她行使中國法律義務，這件事真正不尊重新住民、真正不想保護人的，其實就是國民黨跟民眾黨。

媒體追問，李貞秀自稱自己是「大陸湖南衡陽的湘妹子」，若她已取得台灣戶籍，不應該自稱是台灣新住民？這樣的自稱會讓外界質疑，她到底是替台灣人民講話，還是用中國角度在發聲？

沈伯洋說，這當然也很奇怪，第一，她理論上應該放棄中國戶籍，那她戶籍應該在台灣才對；再來是國籍部分，其實她很明顯就具備了，不然怎麼會在就任前說自己想去中國結果被拒絕？表示她一定有國籍，所以不管在國籍還是戶籍，其雙重文件都是出問題的，更不要說她就任在立法院宣示時，交出的文件也可能作假。

沈伯洋指出，在內政委員會，其他委員如果想幫李貞秀做聯合質詢來跟政府要資料，「我認為都已經是違反國家安全的共犯」。