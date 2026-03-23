三星高層證實！Galaxy S26支援AirDrop跨平台互傳　舊機也將陸續跟進

▲三星高層證實 Galaxy S26 將支援 AirDrop 跨平台互傳。（圖／記者吳立言攝）



記者吳立言／綜合報導

三星行動通訊事業部營運長 Won-Joon Choi 近日在接受媒體訪問時證實，Galaxy S26 系列將支援與 AirDrop 跨平台互傳功能，並預計透過軟體更新方式分階段推出。

除了新機之外，這項功能也將逐步下放至部分舊款 Galaxy 裝置，不過具體支援名單與更新時程，官方尚未進一步說明。

將分階段推送

Won-Joon Choi 表示，相關功能已進入部署階段，雖未提供確切時間表，但預期 Galaxy S26 用戶不需等待太久即可體驗。至於舊機支援範圍，目前仍屬未定狀態，市場普遍關注是否涵蓋近年主流旗艦與中高階機型，後續仍有待三星公布更多細節。

Google 打通跨平台傳輸

這項跨平台傳輸能力由 Google 主導開發，核心為 Android 陣營的 Quick Share 技術升級。Google 於 2025 年底宣布突破系統限制，讓 Quick Share 能與 AirDrop 直接互通，實現無需第三方 App 的點對點檔案傳輸，並已在同年 11 月正式開放。該功能最初由 Pixel 10 系列支援，後續擴展至 Pixel 9 等裝置，也讓 iOS 與 Android 首次實現原生層級的直接互通，提升傳輸便利性，同時可保留照片與影片的原始畫質。

生態整合加速 三星補上關鍵一環

在 Google 技術基礎下，三星此次跟進導入，無疑是 Android 陣營擴大跨平台整合的重要一步。隨著更多品牌加入，未來 iPhone 與 Android 裝置之間的檔案傳輸門檻，預期將持續降低。