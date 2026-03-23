「加蛋15元成常態」居然沒人吵　網曝1小吃也沒降價：賺爛了

▲不少早餐店加蛋價格要15元。（示意圖／記者許力方攝）



網搜小組／劉維榛報導

「沒人發現加蛋15元變常態嗎？」一名網友抱怨，早餐店的加蛋價格似乎已經不回調了，有的甚至漲到20、25元，與過去10元相比差距巨大，最後更痛批不是付不起，是心理感受的問題。文章一出，網友熱議，「馬上就變成20元常態了」、「燙青菜都40元以上了，現在菜價超低根本超賺」。

一名網友在PTT直言，最近突然意識到一件事，「現在好像沒人在吵加蛋15塊了」，甚至有些早餐店加蛋價格已經來到20、25元，和過去動輒10元的年代相比差距明顯。

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原PO進一步說道，當初店家是因為蛋價上漲才調整價格，但現在沒有蛋價的問題，價格卻沒有回調。他也坦言，其實多數人並不是付不起這筆錢，而是心理上的落差問題，「不是那15塊的問題，是奇摩子！」

油電雙漲之下！網嘆：恐怕加蛋20元變常態

底下網友紛紛感嘆，「再漲油價，加蛋30元」、「馬上就變成20元常態了，你會懷念15元的蛋」、「房價一坪100萬可能也常態啊」、「油電雙漲，連便當都吃不起」、「菜也一樣啊，燙青菜都40元以上了，現在菜價超低根本超賺」、「現在高麗菜那麼便宜，你有看到水餃降價嗎」、「15元還可以接受，25元是黑心吧」。

不過也有人認為，「+10元是佛心，不是每家店要做愛心餐」、「貴就自己買回家煮」、「我都自己先在家煎好荷包蛋，再帶去早餐店點漢堡夾著， 給你參考」、「小7一顆10元，還有發票」、「全聯茶葉蛋9元，但不是每間店都有」。

根據《NOWnews》報導，一名在高雄深耕9年的便當店老闆直言，加不加蛋本來就是消費者自己的選擇，做生意不是在做功德，這幾年原物料成本漲幅之大，「沒自己做過根本不知道有多吃力」。他表示，民眾砲轟店家的心情他懂，但店家的苦衷同樣不容忽視，與其糾結加蛋單獨漲價，不如想想另一條路，若是壓住加蛋費用、改成全面調漲品項售價，消費者又是否真的更能接受？