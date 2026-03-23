百果山男屍雙眼遭挖空！高大成：只有3個理由...包括器官販賣

▲法醫高大成說，懷疑本案可能涉及器官販賣。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

彰化員林百果山發生駭人命案，1名湯姓男子遭人挖空雙眼、毀臉慘死，棄屍在偏僻產業道路，主嫌張姓、吳姓男子已經落網，檢方依殺人罪嫌聲押禁見獲准。湯男死狀淒慘，兇殘手段令人毛骨悚然，遺失的眼球、臉皮目前仍下落不明，雙方是否有深仇大恨？法醫高大成懷疑，本案可能涉及器官販賣。

高大成表示，通常死者被挖眼只有3個理由：第1，讓死者死後變鬼無法找到元兇；第2，讓旁人認不出死者身份，查不到兇手是誰，但現在科技發達，可透過牙齒、指紋辨識、DNA等方式確認身份，因此沒有意義；最後，則是器官移植。

高大成指出，他聽聞最近中國器官移植很盛行，其中眼球角膜的移植，因為血管較少、不須配對，移植相對方便，只要找到眼球就能動手術，一顆眼球約20萬元、一雙就是40萬元，認為本案也許與器官販賣有關。

高補充，一般兇殺案通常不脫離「情、財、仇」3大要素，眼部有受到破壞大多是感情糾紛，尤其是生殖器被割取，但本案應該不是這種情形；若為了冤仇，也不會挖眼，很少會破壞臉部；毒品糾紛則有可能，這就包含在財務糾紛內，可能兇嫌缺錢，或是死者有積欠債務。

本起命案發生在20日凌晨，湯男被發現陳屍偏僻產業道路，不僅臉皮被劃爛、幾乎遭削去，雙眼更被活生生挖空，血肉模糊。警方在24小時內逮捕張、吳及2名共犯，調查發現張男持美工刀、吳男持樹枝對湯男施虐，不久後湯男就因傷重斷氣。

主嫌張男的妻子今天（23日）透露，張疑不滿黃姓外甥遭湯誘騙吸毒，才會夥同她與友人，要給湯一個「教訓」，沒想到卻失控鬧出人命。全案彰化地檢署複訊後，依殺人罪嫌將張及吳向法院聲請羈押禁見獲准，2名共犯則各以3萬元交保。