【廣編】「橡木桶玩家」塔木嶺探索桶藝新境界　塔木嶺葡萄牙波特桶全新上市

▲威士忌界中的「橡木桶玩家」塔木嶺玩桶系列帶來全新力作——塔木嶺葡萄牙波特桶單一麥芽蘇格蘭威士忌。特別選用來自葡萄牙北部杜羅河谷的茶色波特酒桶(Tawny Port Casks)進行後熟成，進一步提升酒體的香氣深度與風味層次。

圖、文／尚格酒業提供

素有威士忌界「橡木桶玩家」之稱的塔木嶺單一麥芽蘇格蘭威士忌 Tamnavulin，再度推出全新力作——「塔木嶺葡萄牙波特桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」，持續以多元特色的橡木桶拓展風味疆界。從經典「雪莉三桶」的水蜜桃甜潤層次、「西班牙格納西紅酒桶」的奔放果香、「白蘇維儂葡萄酒桶」的清新哈密瓜果韻，到「雙桶」所展現波本桶與雪莉桶交織出帶有鳳梨香氣的平衡風味，塔木嶺構築出如同光譜般多變的風味世界。這樣的多元風味，也猶如川劇變臉般層層轉換，既鮮明又充滿驚喜。而全新葡萄牙波特桶的推出，正是在這場風味變化之中，再添一筆深邃且迷人的新角色，為品牌開啟下一段風味篇章。

尚格酒業董事長奚大寧表示：「我們常將塔木嶺比喻為一座風味圖書館，不同酒款與橡木桶，就像一本本風格各異的書，讓每位消費者都能找到屬於自己的那一款威士忌。」而每一次新品的推出，亦如同為這座風味圖書館增添一本全新藏書——不僅延伸風味的廣度，也豐富品飲的想像。全新的「塔木嶺葡萄牙波特桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」，正是一款值得細細品味與珍藏的全新篇章，再次展現品牌持續探索風味可能的橡木桶玩家精神。

塔木嶺以純淨水源與高地氣候孕育出細緻甜美、帶有花果香氣的威士忌風格，並以擅長運用多元橡木桶熟成聞名。從波本桶、雪莉桶到紅酒桶，塔木嶺不斷透過不同桶型交織風味層次，打造豐富多變的品飲體驗。此次全新推出的「塔木嶺葡萄牙波特桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」，特別選用來自葡萄牙北部杜羅河谷（Douro Valley）的茶色波特酒桶（Tawny Port Casks）進行後熟成，為酒體注入更深層的果香與甜潤調性，展現塔木嶺在橡木桶運用上的細膩掌握與創新詮釋，也為「玩桶系列」再添一款代表性作品。