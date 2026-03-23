　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】「橡木桶玩家」塔木嶺探索桶藝新境界　塔木嶺葡萄牙波特桶全新上市

▲▼ 威士忌,塔木嶺,橡木桶,波特桶,單一麥芽。（圖／尚格酒業提供）

▲威士忌界中的「橡木桶玩家」塔木嶺玩桶系列帶來全新力作——塔木嶺葡萄牙波特桶單一麥芽蘇格蘭威士忌。特別選用來自葡萄牙北部杜羅河谷的茶色波特酒桶(Tawny Port Casks)進行後熟成，進一步提升酒體的香氣深度與風味層次。

圖、文／尚格酒業提供

素有威士忌界「橡木桶玩家」之稱的塔木嶺單一麥芽蘇格蘭威士忌 Tamnavulin，再度推出全新力作——「塔木嶺葡萄牙波特桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」，持續以多元特色的橡木桶拓展風味疆界。從經典「雪莉三桶」的水蜜桃甜潤層次、「西班牙格納西紅酒桶」的奔放果香、「白蘇維儂葡萄酒桶」的清新哈密瓜果韻，到「雙桶」所展現波本桶與雪莉桶交織出帶有鳳梨香氣的平衡風味，塔木嶺構築出如同光譜般多變的風味世界。這樣的多元風味，也猶如川劇變臉般層層轉換，既鮮明又充滿驚喜。而全新葡萄牙波特桶的推出，正是在這場風味變化之中，再添一筆深邃且迷人的新角色，為品牌開啟下一段風味篇章。

尚格酒業董事長奚大寧表示：「我們常將塔木嶺比喻為一座風味圖書館，不同酒款與橡木桶，就像一本本風格各異的書，讓每位消費者都能找到屬於自己的那一款威士忌。」而每一次新品的推出，亦如同為這座風味圖書館增添一本全新藏書——不僅延伸風味的廣度，也豐富品飲的想像。全新的「塔木嶺葡萄牙波特桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」，正是一款值得細細品味與珍藏的全新篇章，再次展現品牌持續探索風味可能的橡木桶玩家精神。

塔木嶺以純淨水源與高地氣候孕育出細緻甜美、帶有花果香氣的威士忌風格，並以擅長運用多元橡木桶熟成聞名。從波本桶、雪莉桶到紅酒桶，塔木嶺不斷透過不同桶型交織風味層次，打造豐富多變的品飲體驗。此次全新推出的「塔木嶺葡萄牙波特桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」，特別選用來自葡萄牙北部杜羅河谷（Douro Valley）的茶色波特酒桶（Tawny Port Casks）進行後熟成，為酒體注入更深層的果香與甜潤調性，展現塔木嶺在橡木桶運用上的細膩掌握與創新詮釋，也為「玩桶系列」再添一款代表性作品。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 5943 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
男雙眼遭挖空！高大成：只有3個理由...包括器官販賣
台股跌千點！金管會彭金隆喊「情況複雜」
大谷翔平對台滿貫砲球衣　驚人天價成交
陸女星爆「拎5.7萬黃色塑膠袋」走紅毯　真相曝光藏洋蔥
快訊／紐約機場「飛機碰撞消防車」現場畫面曝光　傳多人傷
嗆馬英九身邊有藍營「賊人」　鄭麗文：長期對國民黨造成傷害
超商新一波咖啡優惠來了！美式、拿鐵「買1送1」
鍾麗緹女兒辣照翻車！背後驚見姊姊坐馬桶
不只核武跟石油！伊朗手上還有「1王牌」　恐怖代價曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】尚格酒業歡慶10周年　開創台灣威士忌市場傳奇

超商新一波咖啡優惠來了！7-11、全家美式拿鐵「買1送1」

【廣編】「橡木桶玩家」塔木嶺探索桶藝新境界　塔木嶺葡萄牙波特桶全新上市

怕苦「咖啡小白」也一喝上癮！世界冠軍聯手CoCo推職人咖啡，現搗檸檬、黑糖與珍珠融入咖啡神助攻

瑞絲朗女神季開跑！全球頂級玻尿酸品牌祭限定優惠：買3送1

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

安全帽遭「蜂群築巢」！台南女伸手一拿嚇傻　捕蜂員：裡面有蜜耶

趙正平每個點「梁赫群都能吐槽」　他怒吼：你的酬勞只能拿兩百！

諷賴清德打臉罷團、綠委與卓榮泰　黃國昌：應以民進黨主席道歉

北市車禍

理賠談不攏！高雄「3長輩」組團衝保險公司　噴紅漆、砸蛋洩憤

超商新一波咖啡優惠來了！7-11、全家美式拿鐵「買1送1」

【廣編】「橡木桶玩家」塔木嶺探索桶藝新境界　塔木嶺葡萄牙波特桶全新上市

怕苦「咖啡小白」也一喝上癮！世界冠軍聯手CoCo推職人咖啡，現搗檸檬、黑糖與珍珠融入咖啡神助攻

瑞絲朗女神季開跑！全球頂級玻尿酸品牌祭限定優惠：買3送1

力促戰時要能自產無人機　顧立雄：不期待20萬架能打島嶼防衛作戰

好市多「兒童卡丁車」特價出清！大人實測超好玩：真的會飄移

防檢署揭「出國伴手禮地雷清單」禁帶回台　最高罰100萬

高雄越南情侶裸身倒臥床上雙亡　疑「提親遭反對」起殺機

中信兄弟攜手Red Bull迎新球季　開幕戰邀金曲歌王蕭煌奇獻唱年度曲

百果山命案現場「待人坑」傳說曝　民俗專家揭凶手削臉挖眼動機

神話金烔完黑歷史遭揭發！　前經紀人痛罵：哥就是個混蛋

日月潭驚天一跳！吳彥翰撐竿跳5.50公尺破全國　強勢達標名古屋亞運

馬斯克啟動Terafab計畫　陸行之不看好：什麼都做、什麼都做不精

大谷翔平對台滿貫砲球衣破4800萬成交　義大利咖啡機也高價賣出

謝金燕突cue豬哥亮:去X的謝新達！　開喊「活派」下秒唱〈大悲咒〉XD

消費熱門新聞

美式賣場必買「洗衣神陣容」升級

超商新一波咖啡優惠來了！7-11、全家美式拿鐵「買1送1」

網瘋傳「統一布布」全黃布丁將開賣　業者低調回應

怕苦「咖啡小白」也一喝上癮！

戰酒黑金龍「馬年限定酒款」迎接2026強勢開局

白沙屯媽祖聯名款驚艷亮相　這不僅是酒更是平安與福氣

媽逛好市多拆「未結帳商品」餵兒遭阻惹議　業者：建議先買熟食

全聯兒童節玩具最低45折！湯姆貓、三麗鷗全都有

瑞絲朗女神季開跑！全球頂級玻尿酸品牌祭限定優惠：買3送1

速食店「激省優惠券」懶人包　雞塊下殺6元、焦糖奶茶買1送1

7-11茶飲買2送2、全家零食買1送1　超商「周末優惠」一次看

超商連續5天「買1送1」懶人包

好市多「黑五第5天優惠」懶人包

頂呱呱限時22天優惠　6品項買1送1、個人餐79元起

更多熱門

相關新聞

「橡木桶洋酒」創辦人陳春安辭世　享壽80歲

「橡木桶洋酒」創辦人陳春安辭世　享壽80歲

台灣最大洋酒代理經銷商「橡木桶洋酒」創辦人陳春安，於大年初一（2月17日）凌晨安詳辭世，享壽80歲。陳春安在台灣酒界地位舉足輕重，不僅一手打造橡木桶王國，更對台灣菸酒市場自由化貢獻良多，消息傳出後令業界深感震驚與不捨。

三得利波摩馬年禮盒有驚喜

三得利波摩馬年禮盒有驚喜

格蘭冠12年雪莉桶亞洲限定登場

格蘭冠12年雪莉桶亞洲限定登場

奔馳而至的祝福！Johnnie Walker揭幕新春風味高度

奔馳而至的祝福！Johnnie Walker揭幕新春風味高度

汀士頓雪莉桶×年節餐桌

汀士頓雪莉桶×年節餐桌

關鍵字：

威士忌塔木嶺橡木桶波特桶單一麥芽

讀者迴響

熱門新聞

「雙眼挖空」百果山男屍身分曝　夫妻發現嚇發抖

不爽死者供毒外甥　撂人挖眼毀容虐殺

虐死11歲發展遲緩表妹　惡女遭判12年

陸翁反對公寓裝電梯　蓋好後「補錢求搭」被拒

不敗教主稱「魏哲家飄了」：對岸無人機遠超台灣

賈斯汀醉駕被捕畫面首曝光！走直線狂晃喊「好難」

加油塞爆「駕駛說真實想法」　律師：突破我盲腸

王韡蒨抗癌4年辭世　淋巴癌6大警訊一次看

今變天！　2波鋒面接力

終戰條件？　川普傳要伊朗吞下「6大承諾」

記憶體暴賺竟不香！獲利了結賣壓殺出　5檔飆股觸跌停

美國務院發布全球警示

伊朗外長不甩警告　川普一句話回應

辣模遊日驚魂！下飛機口袋竟多出中國身分證

澳洲男環台哭不停！　坐超商淚崩告白

更多

最夯影音

更多
子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ
余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面