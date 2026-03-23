綠營反核浪費錢又破壞環境！醫點名「廢核學者道歉」：都死光啦？

▲核三廠。（圖／台電提供）



記者施怡妏／綜合報導

總統賴清德日前宣布，立法院通過核管法後，經濟部審慎評估，認為核二、三廠具備重啟條件，預計本月底提送再運轉計畫至核安會審查。對此，經常關注時事的胸腔科醫師蘇一峰表示，民進黨不斷反核，阻擋國家進步，浪費大量公帑後，結果卻導致能源不足，連環境也受到破壞，「那些廢核的學者都死光啦？」

綠營反核阻礙國家發展

[廣告]請繼續往下閱讀...

醫師蘇一峰在臉書發文，直言民進黨的反核立場，會阻礙國家進步，「浪費數不盡的公帑，現在搞得能源不足，環境也被綠能所破壞，臉皮這麼厚完全不用出來道歉？」

蘇一峰也提到，面對能源不足與環境爭議接連出現，相關學者卻沒有發聲，「那些廢核的學者都死光啦，現在乖得像鵪鶉一樣，綠能搞得貪污又破壞環境！就是騙騙騙！」

核二、核三復運先後尋求美廠協助



在總統賴清德釋出「重啟核電」訊號後，經濟部昨（22）日表示，核二、核三機組復運已進入前置作業階段，並分別尋求美國原廠技術協助。經濟部指出，台電已與美國西屋公司簽約，展開核三自主安全檢查，並預計於3月底前向核安會提送再運轉計畫；核二部分，已洽請原廠美國奇異公司協助，後續須待室外乾貯設施完工，並完成爐心用過燃料移出後，方能進行相關安全檢查作業。

經濟部強調，核電重啟須在「核安無虞、核廢有解、社會共識」三原則下審慎推動，須經專業檢查、評估分析及安全審查等程序，嚴格遵循相關法規，完成相關作業並取得電業執照，並非提出申請後即可立即發電。