新北無照猴騎改裝車載妹拒檢！台64蛇行狂飆　警拔槍喊趴下

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲警分局於今（23日）凌晨執行防制危險駕車勤務時，在五股區發現24歲許姓男子騎著遮蔽車牌的改裝機車載著女友，警方攔查竟拒檢一路違規衝上台64線快速道路。警方隨即展開追捕，最終在成子寮匝道口將他攔停，不僅依公共危險罪將他移送法辦，更針對8項瘋狂違規開出9萬6600元罰單。

▼警方拔槍喝令許男下車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

今天凌晨2時許，蘆洲警方正在執行防飆任務，行經五股區時，見許姓男子騎一輛排氣管聲浪異常的改裝機車載著女友，車牌刻意用黑色布套刻意遮蔽，員警隨即上前示意停車，不料許男竟猛催油門拒檢逃逸，甚至不顧機車禁行規定，強行衝上台64線快速道路狂飆，試圖擺脫警車。

警方立即通報線上警力協助攔截，許男在快速道路上沿路以危險蛇行方式拒停車，過程險象環生。最後許男終於被攔，員警拔槍喝令2人趴下；經調查，許男不僅是無照駕駛，整輛車更是多處非法改裝。

警方事後針對許男違規部分共開出8張罰單，最高將罰9萬6600元，包括道路交通管理處罰條例第43條危險駕車、蛇行、遮蔽車牌，第21條無照駕駛。第33條機車違規行駛快速公路。第16條、18條排氣管變更未登記、車身變更未檢驗及未依規定使用大燈、未依標線行駛等。除了罰單外並當場將改裝機車移置保管（扣車），訊後依公共危險罪移送新北地方檢察署偵辦。

▲▼警方開出8張罰單共9萬6600元 。（圖／記者陳以昇翻攝）