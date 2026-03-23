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大陸 大陸焦點 特派現場

小米新SU7首批新車交付　雷軍親自替車主開門送行

▲雷軍替購買車主新一代SU7車主開車門。（圖／翻攝極目新聞）

▲雷軍替購買車主新一代SU7車主開車門。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

小米今（23）日在深圳舉行新一代SU7首批新車交付儀式，小米集團創辦人、董事長雷軍與小米汽車首位代言人蘇炳添共同出席並透過直播讓外界一同見證交車盛況。活動中，雷軍還親自替車主開門送行並雙手合十致謝。

《極目新聞》報導，3月23日上午，小米新一代SU7首批車主交付儀式在深圳舉行，小米集團董事長雷軍和小米汽車代言人、運動員蘇炳添現身儀式並開啟直播。

▲雷軍雙手合十向車主致謝。（圖／翻攝極目新聞）

▲雷軍雙手合十向車主致謝。（圖／翻攝極目新聞）

交付儀式上，首批車主們與雷軍互動並合影留念，雷軍再次為車主親自開車門，雙手合十表示感謝，目送車主們驅車離場。

據悉，新一代SU7已於19日正式上市，定位為「新一代駕駛者之車」，推出標準版、Pro版與Max版三種配置，售價分別為21.99萬元人民幣（約102.5萬元新台幣）、24.99萬元（約116.5萬元新台幣）與30.39萬元（約141.6萬元新台幣）。

新車開售當晚公佈定金為5000元人民幣（約2.33萬元新台幣），3天內未鎖單可退，開放預訂34分鐘內即完成1.5萬台鎖單。

▲小米新一代SU7。（圖／翻攝極目新聞）

▲小米新一代SU7。（圖／翻攝極目新聞）

交付儀式結束後，雷軍表示，投入造車後更加體認信任的重要性，並提到將以「每一公里的安全、每一分鐘的舒心」回應用戶期待。

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