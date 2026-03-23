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超商新一波咖啡優惠來了！7-11、全家美式拿鐵「買1送1」

▲▼超商開工日優惠，7-11咖啡。（圖／業者提供）

▲7-11指定咖啡「買1送1」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

月底想來杯咖啡「續命」，超商新一波優惠開跑！7-ELEVEN在APP「OPENPOINT行動隨時取」推出咖啡、茶飲優惠，包括中杯精品美式、精品拿鐵「2杯99元」，LINE電子票券也有指定咖啡「買1送1」；全家則主打門市大杯阿里山極選綜合美式、拿鐵「買1送1」，不喝咖啡也能享受茶飲折扣。

★7-ELEVEN

●APP「OPENPOINT行動隨時取」｜3月23日限定

・中杯精品美式，2杯99元，6.2折（原價80元/杯、特價50元/杯）。

・中杯精品拿鐵，2杯99元，5.5折（原價90元/杯、特價50元/杯）。

●APP「OPENPOINT行動隨時取」｜即日起至3月24日

・特大杯厚乳拿鐵，買8送6，5.7折（原價85元/杯、特價49元/杯）。

・特大杯濃萃美式，買8送6，5.7折（原價65元/杯、特價37元/杯）。

・特大杯濃萃拿鐵，買8送4，6.7折（原價75元/杯、特價50元/杯）。

・珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶，買8送4，6.7折（原價60元/杯、特價40元/杯）。

・琥珀小葉奶茶／梔子花奶青，買8送4，6.7折（原價60元/杯、特價40元/杯）。

・大杯燕麥拿鐵，買8送4，6.7折（原價75元/杯、特價50元/杯）。

▼7-ELEVEN「OPENPOINT行動隨時取」優惠。（圖／業者提供）

●APP「OPENPOINT行動隨時取」｜3月25日至3月31日

・特大杯美式，買5送2，7.1折（原價60元/杯、特價43元/杯）。

・特大杯拿鐵，買5送2，7.1折（原價70元/杯、特價50元/杯）。

・西西里風檸檬咖啡系列，買5送2，7.1折（原價80元/杯、特價57元/杯）。

・大杯卡布奇諾，買5送2，7.1折（原價55元/杯、特價39元/杯）。

・青梅冰茶／一顆檸檬青／檸檬紅，買5送2，7.1折（原價60元/杯、特價43元/杯）。

・黑糖粉粿蕎麥茶，買5送2，7.1折（原價75元/杯、特價54元/杯）。

▼7-11指定咖啡買5送2。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●LINE禮物（7-ELEVEN電子票券）

・冰珍珠奶茶，買1送1，5折（原價60元/杯、特價30元/杯）→購買連結

・大杯熱精品美式，買1送1，5折（原價100元/杯、特價50元/杯）→購買連結

・大杯冰美式，買1送1，5折（原價45元/杯、特價23元/杯）→購買連結

・特大杯冰青梅冰茶，買1送1，5折（原價60元/杯、特價30元/杯）→購買連結

★全家

●門市｜即日起至3月31日

・大杯阿里山極選綜合美式，買1送1，5折（原價80元/杯、特價40元/杯）。

・大杯阿里山極選綜合拿鐵，買1送1，5折（原價90元/杯、特價45元/杯）。

▼全家指定咖啡買1送1。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●門市｜即日起至3月31日

・柳橙香柚綠茶，買1送1，5折（原價65元/杯、特價33元/杯）。

・寒天芭樂檸檬綠，買1送1，5折（原價65元/杯、特價33元/杯）。

▼全家指定茶飲買1送1。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

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關鍵字：

咖啡優惠超商優惠7-11全家

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