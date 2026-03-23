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嘉義優鮮蜜甘味鳳梨日本開賣　通路行銷拓展至文化體育交流

▲▼ 嘉義鳳梨,日本市場,蜜甘味,農產外銷,文化交流,翁章梁。（圖／嘉義縣政府提供）

圖、文／嘉義縣政府提供

嘉義縣長翁章梁21日與日本丸久株式會社、台農發股份有限公司及打貓果菜生產合作社等代表，在日本山口縣ARUK超市小郡店舉辦「嘉義優鮮－蜜甘味鳳梨嘉年華」開賣記者會，隨後前往防府天滿宮參訪、致贈山口職業籃球隊鳳梨，再一次拓展嘉義農產在日本市場的能見度。

蜜甘味鳳梨是嘉義縣代表性外銷農產品，果肉細緻、甜度高，深受日本消費者喜愛，今年再度選在山口縣舉辦記者會，透過實體銷售、推廣與媒體曝光，讓更多日本朋友認識嘉義鳳梨。

記者會中安排天燈祈願儀式，呼應剛落幕的「2026台灣燈會在嘉義」，透過具有台灣文化意象的天燈為開幕式增添交流意義，吸引許多民眾圍觀，翁章梁也熱情招呼試吃，大家品嚐後讚不絕口。

▲▼ 嘉義鳳梨,日本市場,蜜甘味,農產外銷,文化交流,翁章梁。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府農業處指出，縣府以共同品牌「嘉義優鮮」推動農產外銷，鳳梨前進日本實績持續成長，2023年外銷金鑽鳳梨與牛奶鳳梨550公噸，2024年增加至750公噸，2025年雖受風災影響，仍出口700公噸，顯示日本對嘉義鳳梨接受度持續提升。

翁章梁此行也安排文化與體育交流行程，去年在丸久集團田中康男社長牽線下，嘉義縣政府去年3月22日捐贈防府天滿宮阿里山檜木賽錢箱，在啟用滿周年前夕再次回訪，並致贈孔明燈，由防府天滿宮宮司鈴木宏明代表收下，象徵台日文化深化，也祈願嘉義農產品在日本市場持續拓展。

▲▼ 嘉義鳳梨,日本市場,蜜甘味,農產外銷,文化交流,翁章梁。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義鳳梨,日本市場,蜜甘味,農產外銷,文化交流,翁章梁。（圖／嘉義縣政府提供）

接著眾人前往山口縣宇部市俵田翁紀念體育館，與山口縣職業籃球隊「Yamaguchi Patsfive」交流，翁章梁親自向球員遞上鳳梨，為大家加油打氣，籃球隊則回贈紀念球衣。

此行透過不同面向推廣嘉義鳳梨，增加與日本民眾接觸的機會，未來將持續結合通路合作、品牌行銷與多元交流，穩健拓展嘉義優鮮在日本市場的發展空間。

(嘉義縣政府廣告)

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