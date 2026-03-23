戰爭引恐慌！日網掀衛生紙之亂　經產省急澄清：不影響供應

▲ 網友上傳賣場衛生紙幾乎被掃光的照片，也有業者貼出告示呼籲勿恐慌。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本經濟產業省日前發表聲明，呼籲民眾理性購買衛生紙，強調伊朗封鎖荷莫茲海峽不會影響日本衛生紙供應，起因於社群媒體出現「衛生紙賣光了」、「藥妝店貨架空了」等貼文，引發民眾恐慌性搶購。

經產省緊急澄清：國內生產不受中東影響

綜合《讀賣新聞》等日媒，經產省19日在官方X帳號指出，日本衛生紙幾乎都在國內生產，原料來自國內回收廢紙及紙漿，「幾乎不依賴中東供應，不會受到直接衝擊」。日本家庭用紙工業會聲明也強調，各家廠商都有足夠的增產能力，呼籲媒體「請不要用誇張報導製造消費者恐慌」。

4月漲價10%以上 民眾提前囤貨

不過網路上出現不同聲音，有網友聲稱，「4月要漲價了，當然要先買」，指出大王製紙已宣布從4月1日起，衛生紙、面紙等家用紙品將調漲10%以上，原因是原物料成本高漲、日圓大幅貶值及物流人事費用攀升。

X平台上可見日本民眾曬出囤貨照片，從寵物糧食、盥洗用品到成箱啤酒都有。經產省對此再次呼籲，購買前應根據正確資訊冷靜判斷，避免不必要的恐慌。

重演歷史亂象 假消息成搶購推手

這波搶購潮令人聯想到1973年石油危機、2011年311大地震及2020年新冠疫情期間的囤貨亂象。研究更顯示，疫情初期的衛生紙之亂主因並非假消息本身，反而是提醒民眾注意假消息的貼文引發搶購。