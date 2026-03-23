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超美！二水花旗木大爆發　台灣好行直達還可玩喔熊扭蛋

▲彰化二水花旗木大爆發，重現全台最美鐵道櫻花廊道。（圖／參山國家風景區管理處提供，下同）

▲彰化二水花旗木大爆發，重現全台最美鐵道櫻花廊道。（圖／參山國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／綜合報導

位於彰化縣二水鄉的花旗木近日迎來大爆發，粉色花海沿著台鐵集集支線綿延綻放，重現全台最美「鐵道櫻花廊道」；參山國家風景區管理處建議民眾搭乘「台灣好行－跑水求財線」輕鬆賞花，不僅能免去塞車煩惱，填寫問券還有機會獲得限定版「花旗木鐵道造型」喔熊組長扭蛋。

參山處長曹忠猷說，「台灣好行－跑水求財線」串聯彰化田中鎮、二水鄉及南投竹山鎮等觀光節點，亦行經二水花旗木步道；外縣市旅客可安排「賞花＋祈福+文青」的一日行程：上午搭乘高鐵至彰化田中站，轉乘台灣好行直達二水賞花、拍美照，中午順遊竹山紫南宮祈福求財，並品嚐甕仔雞等在地美食、走進巷弄間探訪結合老屋風貌與設計感的特色咖啡館；若時間充裕也可延伸為二日、由花海至山林的深度旅遊，入住竹山特色合法旅宿，感受小鎮夜間的靜謐氛圍，隔日再轉乘溪頭線或日月潭溪頭線，走訪溪頭、杉林溪或日月潭。

▲彰化二水花旗木大爆發，「台灣好行」直達 還可玩喔熊扭蛋。（圖／參山國家風景區管理處提供）

▲彰化二水花旗木大爆發，「台灣好行」直達 還可玩喔熊扭蛋。（圖／參山國家風景區管理處提供）

參山處指出，「跑水求財線」每日往返4班車，可自高鐵彰化田中站或台鐵田中站、二水站轉乘，於「源泉派出所」站下車即可直達花旗木步道；除持電子票證享半價優惠，完成車內滿意度問卷還可至高鐵彰化站、台鐵二水站旅客服務中心或員林客運竹山站兌換扭蛋機會一次，有機會獲得限定版「花旗木鐵道造型」喔熊組長扭蛋，數量有限、送完為止；遊客也可於台鐵二水站租借自行車(Moovo)，沿二水自行車道騎乘約15至20分鐘前往賞花，沿途串聯農村風光與在地小吃，打造慢遊體驗。

二水鄉公所也將於3月28日舉辦「2026經典小鎮系列活動－鐵道櫻花音樂季暨愛護河川童樂趣及兒童權利公約宣導」活動，讓民眾在賞花之餘，也能參與在地節慶氛圍；另觀光列車「山嵐號」將於4月3日正式於台灣西部啟航，首賣即秒殺，也將行經社頭及二水車站，串聯在地特色景點，目前席次已開放預訂至6月，參山處提醒鐵道迷千萬別錯過。

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