高雄越南情侶倒血泊雙亡！弟哀痛認屍　揭親姊慘死異鄉原因

▲岡山發生雙屍命案，女死者弟弟到殯儀館認屍。（圖／記者吳世龍攝）



記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市岡山區今（23）日發生一起雙屍命案，一對越南籍情侶雙雙陳屍在租屋處床上，2人被發現時胸腹部都有嚴重刀傷。警方調查，阮女、劉男曾在過年期間回鄉，劉男上門提親遭女方家長拒絕，阮女事後便有意分手，疑因此引來殺機。檢警上午於殯儀館進行相驗，阮女的弟弟、劉男堂哥到場，不過因中文不流利，面對媒體詢問幾乎不發一語。

事發在23日凌晨2點多，警消獲報，岡山區協仁街一處套房內，發現兩名男女倒臥於床鋪上，現場血跡斑斑。救護人員到場確認，2人陳屍在床上，胸腹部有刀傷、已明顯死亡。

▲岡山透天厝內發生兇殺案 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



警方指出，死者均為越南籍移工，分別是30歲阮姓女子、32歲劉姓男子，兩人是情侶關係，案發前，阮女曾跟弟弟說要去男友住家拿衣物，隨後便聯繫不上，弟弟前往查看時，發現房門反鎖，入內後發現兩人倒臥血泊，已無生命跡象。

警方調查，阮女的弟弟稱，姊姊和男友曾在過年期間返鄉，男方有意提親卻遭到女方家長反對拒絕，姊姊事後想提分手。警方研判，不排除為提親遭拒引起劉男的殺機，兩名死者身體均有外傷，屋內未發現打鬥痕跡，無遭侵入跡象，初步排除有第三方介入，恐是阮女先遭到殺害後，劉男再持刀畏罪自戕，不過詳細死因有待相驗釐清。

▲劉男的堂弟一身黑到場認屍。（圖／記者吳世龍攝）



檢警上午進行相驗，阮女的弟弟在翻譯陪同下抵達殯儀館，他神情哀痛，面對媒體詢問，僅表示姊姊來台3年，不清楚與劉男交往多久多，因中文不流利，多以搖頭表達或不發一語。劉男的堂哥則戴著黑色口罩、黑色襯衫、黑色褲子到場，並在員警指引下，快步進入冷凍室認屍。

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