巴毛律師換腎1年！熬過「18小時大刀」曝近況：真的蠻辛苦

▲巴毛律師陳宇安。（圖／翻攝自Facebook／巴毛律師混酥團）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅「巴毛律師」陳宇安曾透露，她在20多歲確診紅斑性狼瘡，因腎臟功能喪失，需要長期洗腎。直到2025年3月，她排到腎，並完成移植手術。她今（23）日就發文表示，她已經換腎滿一年，這一年來，不只不能吃生食，還很容易感染，她這一年進出醫院好幾次，不過她也認為，能排到換腎真的很幸運。

巴毛律師換腎滿一年

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巴毛律師在臉書粉專「巴毛律師混酥團」上發文表示，她換腎滿一年了，這一年來真的蠻辛苦，換腎並沒有想像中輕鬆，畢竟要適應別人的器官，真的不容易。她透露，器官移植之後，要吃抗排斥藥，會把免疫力降到很低，所以生食都不能吃，而水果也要盡量選擇可以剝皮的。

換腎後易感染，進出醫院多次

巴毛律師也說，換腎之後，還很容易感染，尤其出院之後，應該休息半年，但她直接開始工作、休息不夠，所以這一年來，還是有進出醫院幾次，「中間還開了一次大刀，開了18個小時」。

巴毛律師坦言，因為狀況真的很多，所以她前半年並不是很開心，所幸目前的狀況已經比一開始好很多了，其他人也說她的氣色變好很多。

自認幸運，適當休息很重要

巴毛律師最後也坦言，雖然有些人說她很衰，但她卻覺得自己算幸運，因為「紅斑性狼瘡攻擊的不是其他器官是腎臟，腎臟壞了還可以洗腎，如果攻擊別的地方，譬如心臟或腦，可能很快就登出，最近才有認識的病友發病不到半年就掰掰」。而且，她覺得能夠排到換腎，真的非常幸運。

巴毛律師最後也說，她在換腎之前，覺得換腎後就有更多的時間可以工作賺錢，但現在覺得時間就是要拿來進修和休息，適當的休息真的太重要了，也祝大家都身體健康。

本文經「巴毛律師混酥團」授權引用