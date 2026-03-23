　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭酸核電立場髮夾彎　蘇巧慧：立場始終如一、拒絕新北成核廢場

▲▼民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德日前宣布，政府已依法啟動重啟核二、核三程序，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧昨表示，「我們從來沒有反對未來如果有核能安全、又能解決核廢料的新核能技術」，但有3項原則，核能安全、核廢有解、社會有共識。不過相關言論卻遭在野酸髮夾彎。蘇巧慧今（23日）重申，台灣最大問題是核廢無解，沒有地方願意收，她當然也反對新北核二成核能最終處置場，10年來立場始終如一，「沒有核安、核廢無解，就沒有資格使用核能」，但如果有天出現安全又無核廢的新核能當然不反對。

蘇巧慧昨表示，「我們從來沒有反對未來如果有核能安全、又能解決核廢料的新核能技術」，但有3項原則，核能安全、核廢有解、社會有共識，現在連第一階段都還沒完成，等檢測報告出來才能接續後面的討論。不過相關言論卻遭在野酸爆，稱立場髮夾彎。

對此，蘇巧慧今（23日）受訪表示，「現在網路上有很多謠言，說我立場轉變，所以我現在再清楚地重申一次」，台灣要使用核能，最大問題就是安全有疑慮、核廢無解。「沒有任何地方願意收，新北拒絕，我當然也反對我們新北核二變成核能的最終處置場」。

蘇巧慧指出，10年前她剛進到立法院時，剛好就是在教育文化委員會監督原能會，所以大家可以看到她這10年來對於核能議題的發言始終一致，也就是「沒有核安、核廢無解，就沒有資格使用核能」。所以，在這樣的狀況下，「我們當然不能同意，也拒絕新北成為核廢的最終處置場」。可是，如果有一天世界上發明了既安全、又沒有核廢料的新核能，「我們當然不反對」。

「所以，大家可以去看我昨天的發言逐字稿，其實是和這10年來的立場、發言，是一模一樣的」，蘇巧慧說，現在的狀況是，政府依照立法院藍白通過的法律，在對核電廠進行安全檢測，未來還需要「安全無虞」、「核廢有解」，而且還要有「社會共識」，這三個步驟完成之後，才有可能到達重啟的階段。所以，現在連第一步安全檢測都還沒有完成，重啟之路還非常非常的漫長。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 5943 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
男雙眼遭挖空！高大成：只有3個理由...包括器官販賣
台股跌千點！金管會彭金隆喊「情況複雜」
大谷翔平對台滿貫砲球衣　驚人天價成交
陸女星爆「拎5.7萬黃色塑膠袋」走紅毯　真相曝光藏洋蔥
快訊／紐約機場「飛機碰撞消防車」現場畫面曝光　傳多人傷
嗆馬英九身邊有藍營「賊人」　鄭麗文：長期對國民黨造成傷害
超商新一波咖啡優惠來了！美式、拿鐵「買1送1」
鍾麗緹女兒辣照翻車！背後驚見姊姊坐馬桶
不只核武跟石油！伊朗手上還有「1王牌」　恐怖代價曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

力促戰時要能自產無人機　顧立雄：不期待20萬架能打島嶼防衛作戰

賴清德拋重啟核電！盧秀燕表態：丟棄反核神主牌是正確的

花蓮吉安虐童致死案　監院糾正花縣府「社安網集體失靈」、衛福部改進

嗆馬英九身邊有藍營「賊人」　鄭麗文：長期對國民黨造成傷害

中共運用宮廟系統吸收國軍　監院糾正政院、國防部

批政府用錯解方　時力：拿掉少子化假面具！開放幫傭幫不到多數家庭

李貞秀讚中共照顧父母　沈伯洋示警：中國恐利用家人要脅她行使義務

快訊／藍委讓李貞秀坐上主席台「代理召委」　綠委超怒拒承認！

李四川是見「蘇貞昌老友」游象賢　競辦批綠抹黑：李以副縣長與會

陳沂痛批民進黨：讓人看不起的不是政策轉彎　而是不認錯繼續硬拗

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

安全帽遭「蜂群築巢」！台南女伸手一拿嚇傻　捕蜂員：裡面有蜜耶

趙正平每個點「梁赫群都能吐槽」　他怒吼：你的酬勞只能拿兩百！

諷賴清德打臉罷團、綠委與卓榮泰　黃國昌：應以民進黨主席道歉

北市車禍

理賠談不攏！高雄「3長輩」組團衝保險公司　噴紅漆、砸蛋洩憤

力促戰時要能自產無人機　顧立雄：不期待20萬架能打島嶼防衛作戰

賴清德拋重啟核電！盧秀燕表態：丟棄反核神主牌是正確的

花蓮吉安虐童致死案　監院糾正花縣府「社安網集體失靈」、衛福部改進

嗆馬英九身邊有藍營「賊人」　鄭麗文：長期對國民黨造成傷害

中共運用宮廟系統吸收國軍　監院糾正政院、國防部

批政府用錯解方　時力：拿掉少子化假面具！開放幫傭幫不到多數家庭

李貞秀讚中共照顧父母　沈伯洋示警：中國恐利用家人要脅她行使義務

快訊／藍委讓李貞秀坐上主席台「代理召委」　綠委超怒拒承認！

李四川是見「蘇貞昌老友」游象賢　競辦批綠抹黑：李以副縣長與會

陳沂痛批民進黨：讓人看不起的不是政策轉彎　而是不認錯繼續硬拗

力促戰時要能自產無人機　顧立雄：不期待20萬架能打島嶼防衛作戰

好市多「兒童卡丁車」特價出清！大人實測超好玩：真的會飄移

防檢署揭「出國伴手禮地雷清單」禁帶回台　最高罰100萬

高雄越南情侶裸身倒臥床上雙亡　疑「提親遭反對」起殺機

中信兄弟攜手Red Bull迎新球季　開幕戰邀金曲歌王蕭煌奇獻唱年度曲

百果山命案現場「待人坑」傳說曝　民俗專家揭凶手削臉挖眼動機

神話金烔完黑歷史遭揭發！　前經紀人痛罵：哥就是個混蛋

日月潭驚天一跳！吳彥翰撐竿跳5.50公尺破全國　強勢達標名古屋亞運

馬斯克啟動Terafab計畫　陸行之不看好：什麼都做、什麼都做不精

大谷翔平對台滿貫砲球衣破4800萬成交　義大利咖啡機也高價賣出

子瑜「唱一半哭了」　賊賊們狂搞笑安慰

政治熱門新聞

賴牽拖一句話就重啟核電　詹順貴怒罵

韓國月底若未回應　林佳龍：台灣入境卡改列KOREA（SOUTH）

原漲15元！卓榮泰擋下油價：應謝謝中油

藍委讓李貞秀「代理召委」　綠委怒拒認

李貞秀質詢陸委會　邱垂正上台「召委當傳聲筒」

賴清德估重啟核電討罵？　許美華揭原因：挖坑自己跳

李貞秀要求聯合質詢！民進黨立委反對下休會討論

認雙重國籍+沒當兵　李孝亮：我把誠信放第一

卓榮泰「感謝中油」說　藍：政府職責還要人民謝恩

嗆馬英九身邊有賊人　鄭麗文：傷害國民黨

分析／拒「君悅慘案」重演　藍白協議埋2關鍵

幕後／李孝亮「閃兵」理由曝　即便當選議員恐也得入伍

陳沂痛批民進黨：讓人看不起的不是政策轉彎　而是不認錯繼續硬拗

諷民進黨人裝死　王鴻薇點名5綠委：怎不敢問賴清德核廢料放哪？

更多熱門

相關新聞

綠營反核浪費錢又破壞環境！醫點名「廢核學者道歉」

綠營反核浪費錢又破壞環境！醫點名「廢核學者道歉」

總統賴清德日前宣布，立法院通過核管法後，經濟部審慎評估，認為核二、三廠具備重啟條件，預計本月底提送再運轉計畫至核安會審查。對此，經常關注時事的胸腔科醫師蘇一峰表示，民進黨不斷反核，阻擋國家進步，浪費大量公帑後，結果卻導致能源不足，連環境也受到破壞，「那些廢核的學者都死光啦？」

2025預售交易排行出爐！桃園勇奪冠　北市僅1區入榜

2025預售交易排行出爐！桃園勇奪冠　北市僅1區入榜

李四川是見「蘇貞昌老友」游象賢　競辦批綠抹黑：李以副縣長與會

李四川是見「蘇貞昌老友」游象賢　競辦批綠抹黑：李以副縣長與會

陳沂痛批民進黨：讓人看不起的不是政策轉彎　而是不認錯繼續硬拗

陳沂痛批民進黨：讓人看不起的不是政策轉彎　而是不認錯繼續硬拗

五股新大樓變製毒廠！2嫌跨國視訊製喪屍煙彈

五股新大樓變製毒廠！2嫌跨國視訊製喪屍煙彈

關鍵字：

核電蘇巧慧新北賴清德

讀者迴響

熱門新聞

「雙眼挖空」百果山男屍身分曝　夫妻發現嚇發抖

不爽死者供毒外甥　撂人挖眼毀容虐殺

虐死11歲發展遲緩表妹　惡女遭判12年

陸翁反對公寓裝電梯　蓋好後「補錢求搭」被拒

不敗教主稱「魏哲家飄了」：對岸無人機遠超台灣

賈斯汀醉駕被捕畫面首曝光！走直線狂晃喊「好難」

加油塞爆「駕駛說真實想法」　律師：突破我盲腸

王韡蒨抗癌4年辭世　淋巴癌6大警訊一次看

今變天！　2波鋒面接力

終戰條件？　川普傳要伊朗吞下「6大承諾」

記憶體暴賺竟不香！獲利了結賣壓殺出　5檔飆股觸跌停

美國務院發布全球警示

伊朗外長不甩警告　川普一句話回應

辣模遊日驚魂！下飛機口袋竟多出中國身分證

澳洲男環台哭不停！　坐超商淚崩告白

更多

最夯影音

更多
子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ
余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面