遭酸核電立場髮夾彎　蘇巧慧：立場始終如一、拒絕新北成核廢場

▲民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德日前宣布，政府已依法啟動重啟核二、核三程序，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧昨表示，「我們從來沒有反對未來如果有核能安全、又能解決核廢料的新核能技術」，但有3項原則，核能安全、核廢有解、社會有共識。不過相關言論卻遭在野酸髮夾彎。蘇巧慧今（23日）重申，台灣最大問題是核廢無解，沒有地方願意收，她當然也反對新北核二成核能最終處置場，10年來立場始終如一，「沒有核安、核廢無解，就沒有資格使用核能」，但如果有天出現安全又無核廢的新核能當然不反對。

蘇巧慧昨表示，「我們從來沒有反對未來如果有核能安全、又能解決核廢料的新核能技術」，但有3項原則，核能安全、核廢有解、社會有共識，現在連第一階段都還沒完成，等檢測報告出來才能接續後面的討論。不過相關言論卻遭在野酸爆，稱立場髮夾彎。

對此，蘇巧慧今（23日）受訪表示，「現在網路上有很多謠言，說我立場轉變，所以我現在再清楚地重申一次」，台灣要使用核能，最大問題就是安全有疑慮、核廢無解。「沒有任何地方願意收，新北拒絕，我當然也反對我們新北核二變成核能的最終處置場」。

蘇巧慧指出，10年前她剛進到立法院時，剛好就是在教育文化委員會監督原能會，所以大家可以看到她這10年來對於核能議題的發言始終一致，也就是「沒有核安、核廢無解，就沒有資格使用核能」。所以，在這樣的狀況下，「我們當然不能同意，也拒絕新北成為核廢的最終處置場」。可是，如果有一天世界上發明了既安全、又沒有核廢料的新核能，「我們當然不反對」。

「所以，大家可以去看我昨天的發言逐字稿，其實是和這10年來的立場、發言，是一模一樣的」，蘇巧慧說，現在的狀況是，政府依照立法院藍白通過的法律，在對核電廠進行安全檢測，未來還需要「安全無虞」、「核廢有解」，而且還要有「社會共識」，這三個步驟完成之後，才有可能到達重啟的階段。所以，現在連第一步安全檢測都還沒有完成，重啟之路還非常非常的漫長。