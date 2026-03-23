油價漲了！台灣中油「公開9招」省油小撇步　油別加太滿

▲很多人為了省錢或省時，會選擇自助加油。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

受到國際油價上漲影響，台灣中油宣布，23日凌晨起汽油每公升調漲1.8元、柴油調漲1.4元，調幅創近2年半新高。隨著油價上漲，怎麼「省油」也成為話題，事實上，「台灣中油」先前就曾分享9個省油小撇步，趕快筆記起來！

台灣中油先前透過臉書粉專分享9個「保養及上路前的省油小撇步」：

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1. 經常清潔或換新空氣過濾器。



2. 定期維護燃燒系統，確保燃油噴嘴（或化油器）、火星塞等之清潔與堪用。



3. 按時更換機油及濾清器，確保引擎機件之良好潤滑。



4. 選用適當油料，避免造成引擎損害、增加耗油量。



5. 油不要加太滿，跳停即可，以免油料溢散。



6. 輪胎應保持適當胎壓，確保車輛良好之省油性與抓地力。



7. 非必要東西勿堆置車內，減少車內裝飾，以免增加車內負載。



8. 引擎發動後至起步之時間盡量縮短，減少怠速時間。



9. 經常注意引擎散熱系統，確保車輛引擎維持正常工作溫度。

此外，若想省錢，也可以考慮自助加油。現在自助加油據點相當普遍，折扣從每公升0.8元起跳，若搭配信用卡優惠，更有機會獲得超過1.5元的折扣，若以50公升計算，每次加油就可省下75元，長期下來也是一筆可觀的金額。