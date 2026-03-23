協志校產轉型美術館　民雄文教基金會挑戰轉型真空期

▲協志校產捐贈嘉義縣政府將轉型美術館，未來委由民雄文教基金會規劃經營，開啟民雄文化新頁 。（圖／民雄文教基金會執行長張欽智提供）

記者翁伊森／嘉義報導

曾為嘉義培育無數優秀學子的協志工商，其價值逾 20 億元的校產捐贈案在經歷轉折後，最終圓滿落成 。這座昔日的教育堡壘正式移撥嘉義縣政府，並規劃轉型為「協志美術館」，成為地方文化傳承的一大盛事 。

多方奔走促成「大愛落地」此捐贈案初期曾因龐大的修繕與維護經費，導致與中正大學的合作未能成行 。關鍵時刻，嘉義縣議員黃啟豪積極居中協調，多次在議會提案建言，成功促成縣長翁章梁與協志創辦人何明宗董事長直接對接 。

翁章梁感佩何董事長「取之於社會、用之於社會」的胸懷，將畢生心血與珍貴藝術收藏全數捐出；何董事長亦欣慰表示，校產能以公共藝文空間的形式延續「協志精神」。人才銜接計畫：挑戰轉型真空期根據 MOU 協議，未來美術館將委託民雄文教基金會經營 。

基金會執行長張欽智坦言，轉型之路挑戰重重，尤其在校區整修的兩年「真空期」，基金會面臨空間不足與營運經費短缺的困境 。為了確保兩年後能無縫接軌，基金會正積極啟動「兩年人才銜接計畫」，包含籌組專業團隊、導覽志工研習及導入孩童 AI 科技美育，亟需認同公益性質的企業家與地方士紳支持 。

長期關心議題的前內政部政務次長吳容輝有感於此舉的「公共性」，呼籲各界補足基金會量能 。北回化學董事長陳芳斌感性指出，支持社區美學是為了讓下一代在更有質感的環境成長 ；天衍機械董事長邱德議則認為，美術館的人才儲備能提升在地素質，對民雄長遠競爭力至關重要 。