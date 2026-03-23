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全聯驚見「李聖傑」特價28元？網一看秒懂：小編有跟上時事

全聯販售萵苣上面還寫著「李聖傑」的標語，讓消費者一頭霧水。（圖／翻攝臉書／大全聯好物分享社、李聖傑）

▲全聯特價萵苣價格牌竟寫著「李聖傑」，讓消費者一頭霧水。（圖／翻攝臉書／大全聯好物分享社、李聖傑）

圖文／CTWANT

台灣民眾對諧音梗的喜愛延伸至各種生活場景，近期甚至出現在超市生鮮區。一名網友於臉書社團《大全聯好物分享社》分享，在連鎖賣場冷藏櫃中，發現台灣結球萵苣的價格標示除了金額外，還搭配歌手李聖傑的名字，讓人一時難以理解，引發討論。

該名網友貼出照片指出，一顆約350克的台灣結球萵苣原價38元，特價28元，但價格牌上除了標示價格，還寫著「你算一下」、「李聖傑」，讓他不解發問「看不懂，這跟李聖傑有什麼關聯？」貼文曝光後，吸引大量網友留言討論。

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有網友揭露其中巧思，指出這其實是運用台語諧音所設計的文字效果，「你算一下」以台語發音，與「李聖傑」的名字相似，形成語音上的趣味連結，「哩ㄙㄣˋ幾壘，就是李聖傑，就是上面寫的你算一下」、「這家小編有跟上時事」、「礦泉水那邊會有林俊傑（喝水一下）」、「嚴格說起來是你玩一下」、「台灣人最愛諧音哏」、「諧音哏帝國」。

除了李聖傑之外，還有網友分享近日大家在用公眾人物的名的諧音哏，陶晶瑩、修杰楷都上榜，「修杰楷＝稍微坐起來、郭采潔＝韭菜一個、林俊傑＝喝水一下、胡宇威＝廢話、陶晶瑩＝頭真圓」、「賈永婕=這用一下、蘇永康=使用洞、任賢齊=兩仙錢、梁詠琪=來用錢」。

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