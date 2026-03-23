李四川是見「蘇貞昌老友」游象賢　競辦批綠抹黑：李以副縣長與會

▲李四川與游象賢（左1）合影。（圖／翻攝自Facebook／游象賢）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨新北市長參選人李四川昨被爆出在3月6日的不公開行程中，與天道盟天和會副會長游象賢見面，李的對手、民進黨立委蘇巧慧說，要和什麼樣的人事物往來、到什麼樣程度，作為參選人當然要謹慎。對此，李四川競辦今（23日）批綠營刻意抹黑，並稱游象賢為前行政院長蘇貞昌的「老朋友」；競辦也說，該餐會出席人員為台北縣時期的鄉鎮代表會主席及中和市歷屆代表，李四川以前台北縣副縣長身分受邀出席，請有心人士不必含沙射影、亂做文章。

有網友近日在社群媒體「Threads」指出，李四川在3月6日一個不公開行程中與游象賢密會，而游也高調貼出與李的合照，強調「全力支持李四川、中和區後援會」。蘇巧慧昨受訪被問及此事時表示，選舉過程中會遇到很多人，但到底要和什麼樣的人事物往來、到什麼樣程度，作為參選人當然要謹慎；就她狀況，她就是按照她的節奏，拜訪更多鄉親，也跟地方重要的人有更多接觸，「我希望遇到的人都是能提供新北好建議的重要人士」。

▲李四川出席3月6日餐會畫面。（圖／與會人士提供）

李四川競辦23日發新聞稿回應，針對李四川在地方行程中的合照，遭綠營刻意抹黑，他們表示，根據與會人士提供的照片，當天為台北縣時期各鄉鎮代表會主席聯誼餐會，各黨人士皆有參與，李四川以前台北縣副縣長身分受邀，下班後出席，過程中與在場人員合照，有心人士不必含沙射影、亂做文章。

李四川競辦說，對於蘇巧慧稱「和什麼樣的人士往來，都要謹慎」，現場與會人士表示，該餐會出席人員為台北縣時期的鄉鎮代表會主席及中和市歷屆代表，這也是為什麼前中和市民代表游象賢會在現場。而蘇巧慧的父親蘇貞昌在擔任台北縣長時，和許多現場人士都很熟，也會和大家打成一片，「怎麼女兒要出來選舉，就把這些父親的老朋友，說成要謹慎往來？」

李四川競辦表示，蘇巧慧發言刻意故弄玄虛，但當中許多人也是蘇貞昌台北縣長時期的鄉鎮代表，請蘇巧慧不必含沙射影。