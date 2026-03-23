李孝亮「雙重國籍+閃兵」還能選議員？　蔣萬安：黨部有相關機制

▲蔣萬安今日上午出席臺北市啟動「教師專業發展空間2.0」活動。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

去年罷免民進黨籍立委吳沛憶失敗的國民黨青年李孝亮，如今爭取國民黨提名參選台北市中正萬華區市議員，卻被爆出具有雙重國籍且逃避兵役恐違反參選規定。李孝亮昨日也已證實。台北市長蔣萬安今（23日）出席松山高中活動時被問到此事時表示，兵役局已經有清楚對外說明，黨部也有相關的機制。

李孝亮昨日透過臉書坦承，自己擁有中華民國與加拿大雙重國籍，是過去長期留學與海外生活過程中，依照加拿大相關規定取得，並已主動向加拿大駐台代表處了解放棄國籍相關程序，後續會依照相關規範妥善處理雙重國籍，並以不影響社會信任與公眾對公職人員的期待為原則，做出最負責任的決定。

台北市兵役局昨受訪表示，李孝亮35歲，仍是役男身分，但須等負責業務的同仁今日上班，查詢民政系統與身分證資料，才能確認李服役的情況，沒有當兵是因僑民或體檢緣故需再調查。

而根據「兵役法」規定，李若在台居住時間1年內超過183天，或是其餘暫緩條件消失，兵役局即會發出兵單；自李孝亮於去年罷免期間從向中選會遞交提議書至今已超過400天，為何還沒接到兵單，尚待兵役局、李孝亮說明。

