　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠黨團：重啟核電廠是錯誤解讀　賴清德講話是因應萬一不代表立場鬆動

▲▼民進黨團幹事長莊瑞雄、副幹事長沈伯洋、書記長范雲召開輿情回應記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨團輿情回應記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德日前宣布，政府已依法啟動重啟核二、核三程序，掀起在野黨批評質疑，認為賴清德應對此道歉，更點名去年反對的綠委們。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄今（23日）表示，行政部門在去年通過《核管法》後，啟動相關程序評估，依法進行可以理解，但貿然說民進黨政府要重啟核電廠，是錯誤解讀。「賴總統講話也是因應那個萬一」，不代表立場有任何鬆動。

民進黨團幹事長莊瑞雄、副幹事長沈伯洋、書記長范雲今（23日）召開輿情回應記者會，針對總統賴清德日前提到重啟核電，莊瑞雄表示，去年5月17日核三廠二號機必須除役，台灣正式進入非核家園；朝野在去年5月13日攻防《核管法》，民進黨主張很清楚，「沒有核能安全，就不配使用核電廠」，國民黨則是擁抱核電的政黨。

莊瑞雄指出，在核電全部除役後，若要重新啟動，沒有社會共識也動彈不得，最重要的是，核廢料往哪去？核廢若無解，相信沒有政黨敢輕易行動，「賴總統講話也是因應那個萬一，還有台灣我們有能力做到，這都是有條件，不代表立場有任何鬆動」。

莊瑞雄重申，民進黨主張非常簡單，核電廠沒辦法確保安全不會輕率啟動，且能源政策改變涉及價值問題、政府相關作為，不論重啟核三、核二甚至核四，對地方衝擊很大，必須有人民共識，不會輕率做改變，且核廢料是重中之重，「沒有核安沒有核電廠，社會沒有共識，你很難輕易啟動，核廢料無解，對台灣太難太難的議題」，行政部門在去年通過《核管法》後，啟動相關程序評估，依法進行可以理解，但貿然說民進黨政府要重啟核電廠，是錯誤解讀。

范雲則說，核電廠成本從來不是只有發電，核電所影響民眾安全、核廢料妥善處置，不管在哪個國家，只要是民主國家，都是社會無形高昂成本。國民黨從威權時代到民主時代，一路擁抱核電，過去還沒讓蘭嶼人知情，就把核廢料放蘭嶼，沒想到民眾黨去年5月立場也轉向，但修法後沒有對核廢料提出解方。

范雲重申，不管是核安、核廢料部分，民進黨團當時反對，「到目前為止，我們的立場都沒有改變」。自己去年說過沒有國家重啟核電，現在也是一樣，去年辯論這題時只有明尼蘇達，而且沒有成功，今天看還是沒有成功的案例，「藍白是把除役後重啟法制化，這是民進黨團反對的眾多原因，讓不尋常狀態法制化」。

至於賴清德作法是否合乎常理？范雲表示，藍白用多數讓法制化有了空間，所以今天看到台電行使其計畫，「台電有權利提出考卷，可是核安會是把關核安的」，從行政院到總統府都說三個原則不變，「還沒討論核廢料，光核安這個都還沒過關」，台電依照藍白通過的法律提出考卷，不代表國安會覺得考卷會過關及格。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 5943 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
男雙眼遭挖空！高大成：只有3個理由...包括器官販賣
台股跌千點！金管會彭金隆喊「情況複雜」
大谷翔平對台滿貫砲球衣　驚人天價成交
陸女星爆「拎5.7萬黃色塑膠袋」走紅毯　真相曝光藏洋蔥
快訊／紐約機場「飛機碰撞消防車」現場畫面曝光　傳多人傷
嗆馬英九身邊有藍營「賊人」　鄭麗文：長期對國民黨造成傷害
超商新一波咖啡優惠來了！美式、拿鐵「買1送1」
鍾麗緹女兒辣照翻車！背後驚見姊姊坐馬桶
不只核武跟石油！伊朗手上還有「1王牌」　恐怖代價曝光
退隊半年　樂天人氣女孩回來了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

力促戰時要能自產無人機　顧立雄：不期待20萬架能打島嶼防衛作戰

賴清德拋重啟核電！盧秀燕表態：丟棄反核神主牌是正確的

花蓮吉安虐童致死案　監院糾正花縣府「社安網集體失靈」、衛福部改進

嗆馬英九身邊有藍營「賊人」　鄭麗文：長期對國民黨造成傷害

中共運用宮廟系統吸收國軍　監院糾正政院、國防部

批政府用錯解方　時力：拿掉少子化假面具！開放幫傭幫不到多數家庭

李貞秀讚中共照顧父母　沈伯洋示警：中國恐利用家人要脅她行使義務

快訊／藍委讓李貞秀坐上主席台「代理召委」　綠委超怒拒承認！

李四川是見「蘇貞昌老友」游象賢　競辦批綠抹黑：李以副縣長與會

陳沂痛批民進黨：讓人看不起的不是政策轉彎　而是不認錯繼續硬拗

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

安全帽遭「蜂群築巢」！台南女伸手一拿嚇傻　捕蜂員：裡面有蜜耶

趙正平每個點「梁赫群都能吐槽」　他怒吼：你的酬勞只能拿兩百！

諷賴清德打臉罷團、綠委與卓榮泰　黃國昌：應以民進黨主席道歉

北市車禍

理賠談不攏！高雄「3長輩」組團衝保險公司　噴紅漆、砸蛋洩憤

力促戰時要能自產無人機　顧立雄：不期待20萬架能打島嶼防衛作戰

賴清德拋重啟核電！盧秀燕表態：丟棄反核神主牌是正確的

花蓮吉安虐童致死案　監院糾正花縣府「社安網集體失靈」、衛福部改進

嗆馬英九身邊有藍營「賊人」　鄭麗文：長期對國民黨造成傷害

中共運用宮廟系統吸收國軍　監院糾正政院、國防部

批政府用錯解方　時力：拿掉少子化假面具！開放幫傭幫不到多數家庭

李貞秀讚中共照顧父母　沈伯洋示警：中國恐利用家人要脅她行使義務

快訊／藍委讓李貞秀坐上主席台「代理召委」　綠委超怒拒承認！

李四川是見「蘇貞昌老友」游象賢　競辦批綠抹黑：李以副縣長與會

陳沂痛批民進黨：讓人看不起的不是政策轉彎　而是不認錯繼續硬拗

力促戰時要能自產無人機　顧立雄：不期待20萬架能打島嶼防衛作戰

好市多「兒童卡丁車」特價出清！大人實測超好玩：真的會飄移

防檢署揭「出國伴手禮地雷清單」禁帶回台　最高罰100萬

高雄越南情侶裸身倒臥床上雙亡　疑「提親遭反對」起殺機

中信兄弟攜手Red Bull迎新球季　開幕戰邀金曲歌王蕭煌奇獻唱年度曲

百果山命案現場「待人坑」傳說曝　民俗專家揭凶手削臉挖眼動機

神話金烔完黑歷史遭揭發！　前經紀人痛罵：哥就是個混蛋

日月潭驚天一跳！吳彥翰撐竿跳5.50公尺破全國　強勢達標名古屋亞運

馬斯克啟動Terafab計畫　陸行之不看好：什麼都做、什麼都做不精

大谷翔平對台滿貫砲球衣破4800萬成交　義大利咖啡機也高價賣出

子瑜「唱一半哭了」　賊賊們狂搞笑安慰

政治熱門新聞

賴牽拖一句話就重啟核電　詹順貴怒罵

韓國月底若未回應　林佳龍：台灣入境卡改列KOREA（SOUTH）

原漲15元！卓榮泰擋下油價：應謝謝中油

藍委讓李貞秀「代理召委」　綠委怒拒認

李貞秀質詢陸委會　邱垂正上台「召委當傳聲筒」

賴清德估重啟核電討罵？　許美華揭原因：挖坑自己跳

李貞秀要求聯合質詢！民進黨立委反對下休會討論

認雙重國籍+沒當兵　李孝亮：我把誠信放第一

卓榮泰「感謝中油」說　藍：政府職責還要人民謝恩

嗆馬英九身邊有賊人　鄭麗文：傷害國民黨

分析／拒「君悅慘案」重演　藍白協議埋2關鍵

幕後／李孝亮「閃兵」理由曝　即便當選議員恐也得入伍

陳沂痛批民進黨：讓人看不起的不是政策轉彎　而是不認錯繼續硬拗

諷民進黨人裝死　王鴻薇點名5綠委：怎不敢問賴清德核廢料放哪？

更多熱門

相關新聞

綠營反核浪費錢又破壞環境！醫點名「廢核學者道歉」

綠營反核浪費錢又破壞環境！醫點名「廢核學者道歉」

總統賴清德日前宣布，立法院通過核管法後，經濟部審慎評估，認為核二、三廠具備重啟條件，預計本月底提送再運轉計畫至核安會審查。對此，經常關注時事的胸腔科醫師蘇一峰表示，民進黨不斷反核，阻擋國家進步，浪費大量公帑後，結果卻導致能源不足，連環境也受到破壞，「那些廢核的學者都死光啦？」

李貞秀讚中共照顧父母　沈伯洋示警：中國恐利用家人要脅她行使義務

李貞秀讚中共照顧父母　沈伯洋示警：中國恐利用家人要脅她行使義務

陳沂痛批民進黨：讓人看不起的不是政策轉彎　而是不認錯繼續硬拗

陳沂痛批民進黨：讓人看不起的不是政策轉彎　而是不認錯繼續硬拗

遭酸核電立場髮夾彎　蘇巧慧：立場始終如一、拒絕新北成核廢場

遭酸核電立場髮夾彎　蘇巧慧：立場始終如一、拒絕新北成核廢場

蘇巧慧稱從未反對新式核能　蔣萬安一句話打臉

蘇巧慧稱從未反對新式核能　蔣萬安一句話打臉

關鍵字：

核電莊瑞雄范雲沈伯洋賴清德

讀者迴響

熱門新聞

「雙眼挖空」百果山男屍身分曝　夫妻發現嚇發抖

不爽死者供毒外甥　撂人挖眼毀容虐殺

虐死11歲發展遲緩表妹　惡女遭判12年

陸翁反對公寓裝電梯　蓋好後「補錢求搭」被拒

不敗教主稱「魏哲家飄了」：對岸無人機遠超台灣

賈斯汀醉駕被捕畫面首曝光！走直線狂晃喊「好難」

加油塞爆「駕駛說真實想法」　律師：突破我盲腸

王韡蒨抗癌4年辭世　淋巴癌6大警訊一次看

今變天！　2波鋒面接力

終戰條件？　川普傳要伊朗吞下「6大承諾」

記憶體暴賺竟不香！獲利了結賣壓殺出　5檔飆股觸跌停

美國務院發布全球警示

伊朗外長不甩警告　川普一句話回應

辣模遊日驚魂！下飛機口袋竟多出中國身分證

澳洲男環台哭不停！　坐超商淚崩告白

更多

最夯影音

更多
子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ
余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面