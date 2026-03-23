綠黨團：重啟核電廠是錯誤解讀　賴清德講話是因應萬一不代表立場鬆動

▲民進黨團輿情回應記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德日前宣布，政府已依法啟動重啟核二、核三程序，掀起在野黨批評質疑，認為賴清德應對此道歉，更點名去年反對的綠委們。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄今（23日）表示，行政部門在去年通過《核管法》後，啟動相關程序評估，依法進行可以理解，但貿然說民進黨政府要重啟核電廠，是錯誤解讀。「賴總統講話也是因應那個萬一」，不代表立場有任何鬆動。

民進黨團幹事長莊瑞雄、副幹事長沈伯洋、書記長范雲今（23日）召開輿情回應記者會，針對總統賴清德日前提到重啟核電，莊瑞雄表示，去年5月17日核三廠二號機必須除役，台灣正式進入非核家園；朝野在去年5月13日攻防《核管法》，民進黨主張很清楚，「沒有核能安全，就不配使用核電廠」，國民黨則是擁抱核電的政黨。

莊瑞雄指出，在核電全部除役後，若要重新啟動，沒有社會共識也動彈不得，最重要的是，核廢料往哪去？核廢若無解，相信沒有政黨敢輕易行動，「賴總統講話也是因應那個萬一，還有台灣我們有能力做到，這都是有條件，不代表立場有任何鬆動」。

莊瑞雄重申，民進黨主張非常簡單，核電廠沒辦法確保安全不會輕率啟動，且能源政策改變涉及價值問題、政府相關作為，不論重啟核三、核二甚至核四，對地方衝擊很大，必須有人民共識，不會輕率做改變，且核廢料是重中之重，「沒有核安沒有核電廠，社會沒有共識，你很難輕易啟動，核廢料無解，對台灣太難太難的議題」，行政部門在去年通過《核管法》後，啟動相關程序評估，依法進行可以理解，但貿然說民進黨政府要重啟核電廠，是錯誤解讀。

范雲則說，核電廠成本從來不是只有發電，核電所影響民眾安全、核廢料妥善處置，不管在哪個國家，只要是民主國家，都是社會無形高昂成本。國民黨從威權時代到民主時代，一路擁抱核電，過去還沒讓蘭嶼人知情，就把核廢料放蘭嶼，沒想到民眾黨去年5月立場也轉向，但修法後沒有對核廢料提出解方。

范雲重申，不管是核安、核廢料部分，民進黨團當時反對，「到目前為止，我們的立場都沒有改變」。自己去年說過沒有國家重啟核電，現在也是一樣，去年辯論這題時只有明尼蘇達，而且沒有成功，今天看還是沒有成功的案例，「藍白是把除役後重啟法制化，這是民進黨團反對的眾多原因，讓不尋常狀態法制化」。

至於賴清德作法是否合乎常理？范雲表示，藍白用多數讓法制化有了空間，所以今天看到台電行使其計畫，「台電有權利提出考卷，可是核安會是把關核安的」，從行政院到總統府都說三個原則不變，「還沒討論核廢料，光核安這個都還沒過關」，台電依照藍白通過的法律提出考卷，不代表國安會覺得考卷會過關及格。