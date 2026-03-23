新北五股新大樓變製毒廠！2嫌跨國視訊製喪屍煙彈　市價破2千萬

記者許宥孺／高雄報導

新北市五股區一棟社區大樓竟是製毒工廠！警方獲報，一名長期滯留於柬埔寨的陳姓主嫌，透過通訊軟體遠端指揮柯姓嫌犯、溫姓嫌犯製毒，專案小處日前搗破製毒據點，並攔截逾1公斤、市價高達2000萬以上的二級毒品「依托咪酯」 原料，全案依《毒品危害防制條例》將柯嫌、溫嫌起訴；陳姓主嫌則因詐欺案遭通緝，持續逃亡中。

▲▼新北五股新落成的社區大樓變製毒廠！2嫌跨國視訊製喪屍煙彈。（圖／記者許宥孺翻攝）



保安警察第三總隊第二大隊於2025年12月破獲一起跨國「喪屍煙彈」製毒工廠。警方調查，該集團背後由一名32歲陳姓主嫌於幕後指揮，他先於境外經營販售平台，建立製毒、販毒、買毒方的單線聯繫管道，透過通訊軟體遠端視訊指導32歲柯姓友人、27歲溫姓友人製毒技術。

陳姓主嫌因涉3件詐欺案遭到通緝，已於去年3月逃亡至柬埔寨，取得製毒技術、毒品原料後，透過層層下游管道，命人將第二級毒品「依托咪酯」（Etomidate）原料放於新北五股堤防邊草叢，或該區較為偏僻地方，再命柯嫌、溫嫌依照座標將原料撿回。

▲警方查獲逾一公斤、市價超過2000萬的毒品原料。（圖／記者許宥孺翻攝）



柯嫌、溫嫌去年7月以月租2萬5000元價格，租下五股鬧區一棟新社區大樓作為製毒據點，柯姓主嫌供稱製毒後以成品每公斤5萬元計酬，前前後後約領20萬元報酬；溫姓共犯則另有正常工作，平日會協助灌煙油、打掃打雜，租屋處便是以他名義下，一個月薪水3萬元，第3個月薪水還沒領到就被逮。

專案小組突擊社區大樓，逮獲柯嫌、溫嫌正在製毒，屋內查獲依託咪酯粉末及煙油共 1163 公克，可製作超過1萬顆「喪屍煙彈」，市值高達2000萬元以上，犯嫌並將煙彈以哈密瓜、水蜜桃、芒果等水果口味為主打，降低年輕族群戒心並吸引使用 。

▲▼專案小組攔截製毒工具、毒品原料。（圖／記者許宥孺翻攝）



此外，現場亦查獲毒品咖啡包25包，以及丙二醇，甘油、無水酒精、芒果香精等調味添加物與燒杯、分裝瓶等製毒器具1批及滑套、彈匣等槍枝零組件。全案詢後依違反毒品危害防制條例移請新北地方檢察署偵辦。

案經移送後，檢方已於今年1月正式起訴，案件移審後，院方考量仍有逃亡及串證之虞，裁定兩嫌延押；至於幕後陳姓主嫌仍潛逃國外。