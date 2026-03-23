拆開整袋泡麵「妹子只買1包走人」　萬人看傻！真相曝光：店家太前衛

▲小北百貨超狂服務，整袋泡麵可直接拆開零售。（示意圖／記者許凱彰攝）

網搜小組／劉維榛報導

居然可直接拆開零售！一名女網友表示，她去小北百貨當場拆開5包入泡麵、只拿1包去結帳的影片掀起熱議，乍看像是誇張行徑，結果鏡頭一拍到標示才發現，店內本來就寫明「泡麵皆可拆，單包、單碗販售」。真相曝光後，網友全笑翻，直呼差點誤會，也大讚這種販售方式超方便，「到底是什麼前衛店家？」

一名女網友在Threads分享一段「狠人話不多 當我只要一包」為標題的影片，可見她戴著安全帽走進小北百貨，接著當場拆開一袋裝有5包的泡麵，但只拿走一包，剩下則是放回貨架上，原PO就走去結帳了。

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而真相超級展開，隨後鏡頭特別拍下「泡麵皆可拆，單包、單碗販售」的標示牌，原來這位「狠人」根本是按規矩來的，一切完全合法。

原來可以拆著買！網驚：到底是什麼前衛店家



影片曝光後，引來萬人驚呼，「怎麼現在人這麼喜歡把犯罪證據放到網路？噢可以單包販售…沒事了」、「哇！台灣終於可以這樣拆了嗎？超方便」、「夠狠 ！但我不敢拆，只會窩窩囊囊買一大包」、「小北到底是什麼前衛店家」、「基本上買整包應該都比較划算」、「幸好影片有看到後面」、「居然可以單買，這樣可以吃到好多口味」。

也有網友分享，「真的狠！就像統一布丁三個可以拆一樣，我都不好意思拆」、「有些地區農會也都可以拆開單買」、「以前去小北百貨買八寶粥，看到一整排的（好像六罐還四罐），問店員我帶不走那麼多，想買單一罐可以嗎？他說你自己去拆一罐來啊！ 我大驚」、「家樂福罐頭類也是這樣喔」。