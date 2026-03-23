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律師揭「梅姨」潛逃23年原因　隱於平凡的惡！認為販賣兒童做好事

▲▼陸冷血人販子「梅姨」毀9家庭。（圖／翻攝自新京報）

▲陸冷血人販子「梅姨」潛逃23年，販賣9童毀了9個家庭。（圖／翻攝自新京報）

記者任以芳／綜合報導

隨著「梅姨案」關鍵嫌疑人謝某某落網，大眾最深的困惑莫過於：這名牽涉9起拐賣案的人口販子，為何能隱姓埋名長達23年之久？曾參與該案二審的大陸律師劉長分析指出，梅姨之所以難以捉拿，並非具備超強的反偵查能力，而是因為她具備極度普通的「社會保護色」，甚至以為自己在「做好事」，導致警方在茫茫人海中極難鎖定。

轟動全大陸「梅姨案」嫌疑人謝某某，潛逃多年後確定於21日在廣州落網。經警方審訊，謝某某對販賣兒童的事實供認不諱。目前，她已被警方依法執行逮捕，案件正在進一步辦理中。

「梅姨」是誰？為何躲藏23年才被找到？大陸理律師劉長曾參與「張維平拐賣兒童案」的二審，他分析「梅姨」沒有特別強的反偵查能力，也不是有什麼特殊手段，相反很有可能特別普通，讓人根本想象不出她是一個犯罪分子。

劉長指出，之前在庭審當中拐賣兒童犯罪的張維平供述認識的「梅姨」的過程，包括每一次作案之後，都是通過「梅姨」介紹，把小孩再進行轉賣。「梅姨」既給人介紹小孩進行「抱養」，也給人介紹對象。

他分析，「從張維平供詞來看，『梅姨』可能不認為自己在犯罪，甚至有可能認為自己在做某種好事，所以她是這麼一種社會角色，導致長期以來，警方沒有找到她。」

劉長還表示，這些被拐兒童的案件多發生於20多年前，受限當時辦案技術，案發地點都在工廠、出租房，一些流動人口特別密集的地方。「那個時候作案留下的痕跡特別少，也是導致辦案困難的原因之一。」

回顧整起案情，2003年9月至2005年12月期間，多名兒童在廣州增城、惠州博羅等地被拐。案發後，廣東公安部、廣東省公安廳將該案列為督辦案件，成立省、市、區三級公安機關聯合專案組開展偵辦工作。經過13年的追緝，偵辦小組魚2016年把張維平等5名犯罪分子抓獲。

「販賣兒童」集團首腦張維平承認拐賣兒童的作案事實，並且說出重要線索，「拐兒童是通過一個叫『梅姨』的人販賣。」在此之前的13年，警方根本不知道這號人物，更別說之後偵查方向走如大海撈針。

「梅姨」是誰？她的稱呼於2017年6月「首次」出現在大眾視野。廣州增城警方發佈一則關於「梅姨」的懸賞通報稱，「梅姨」真實姓名不詳，身高1.5米，講粵語、客家話，曾長期在廣州增城和韶關新豐地區活動，通報中還附有一張「梅姨」的黑白畫像。

早期「模擬畫像」相似度極高，「梅姨」的親生女兒、同居3年男友和附近鄰居都說「很像」，但是「梅姨」早就人間蒸發。專案組一邊辦案，也幫助受害家庭和社會各界力量持續開展尋親、解救工作，於2019年至2024年間將被拐兒童悉數找回認親。

2023年4月，主犯張維平等人被依法執行死刑。但缺少關鍵真實訊息「梅姨」作為該案的關鍵人物，始終未能歸案。專案組採取「內緊外松」的策略，多年來堅持走訪調查、公佈模擬畫像並廣泛徵集線索。

最終，專案組去年發現一位名叫謝某某的女子，其特徵與「梅姨」高度吻合，經過長期跟監。今年3月21日「梅姨」正式落網，終結23年人口販賣懸案最後一張拼圖。

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