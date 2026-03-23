阿里山林業村BOT/ROT案重啟　50年特許期、民間自提規劃

▲ 阿里山林業村BOT/ROT案重啟招商！50年特許期、民間自提規劃，打造嘉義藝文新地標 。（圖／阿里山林鐵提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為了活化林業文化資產並帶動地方觀光，農業部林業及自然保育署阿里山林鐵及文資處（下稱林鐵及文資處）今（23）日正式宣布，啟動「嘉義市阿里山林業村新建/修建營運移轉 (BOT/ROT)案」政策公告招商。本次招商期自115年3月23日起至5月29日止，誠邀具備創意與實力的民間團隊參與，共同翻轉嘉義木都新風貌。

阿里山林業村案過去曾於107年及113年歷經兩次招商未果。林鐵及文資處經深度檢討，發現過去受限於文資建物身分、占住戶處理期程及投資規模過大等因素，影響廠商意願。

為此，本次招商進行了重大戰略調整：第一，基地精簡，面積調整為約3.5公頃，並劃出具文資身分之建物，減少修復風險；第二，彈性極大化，由政府主導轉為「民間自行規劃」，給予投資人更多發揮空間；第三，拉長許可年期，提供長達50年的特許開發權，大幅提升財務回收的穩健性。

本案基地位處嘉義市東區精華地帶，周邊觀光資源極為豐富，包含：檜意森活村、北門驛、嘉義車庫園區及即將落成的嘉義市圖書館總館。未來透過軸帶串聯，將結合阿里山林鐵的文化故事，導入「食、宿、遊、購、行」等複合式服務。民間機構可依據市場需求，開發文化展示、休閒遊憩及文創商業等多元模式，與嘉義市立美術館、文創園區共同推動區域發展。

林鐵及文資處表示，期望透過民間資源與經營創意，為林業村注入活水。詳細招商文件已公開於財政部「促進民間參與公共建設資訊網」及林鐵及文資處官網。誠摯邀請有志廠商踴躍參與，相關洽詢請電：05-2779843 分機 361。