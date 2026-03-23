清明4天連假啟動！國道客運6折、TPASS加碼最高42折

▲清明4天連假啟動！國道客運6折、TPASS 加碼最高42折，省錢返鄉看過來 。（圖／嘉義區監理所提供）

記者翁伊森／嘉義報導



115 年清明連續假期將自 4 月 3 日起至 4 月 6 日展開，預期將出現大量返鄉祭祖與春遊人潮。為有效疏解國道交通壅塞，交通部公路局今年加碼公共運輸優惠措施，提供「票價 6 折」及「TPASS 專屬加碼」等多項好康，鼓勵民眾搭乘大眾運輸，輕鬆出遊不塞車。

公路局表示，自 4 月 2 日至 4 月 6 日期間，搭乘指定國道客運路線即可享原票價 6 折優惠。若搭配 TPASS 2.0+ 優惠方案，會員累積搭乘次數最高可再獲 30% 折扣，換算下來，長途旅費最高可享 42 折。此外，為解決「最後一哩路」的交通問題，凡搭乘高鐵、臺鐵或國道客運後，10 小時內轉乘在地客運，即享一段票或基本里程免費，指定幸福巴士路線亦同步納入轉乘優惠範圍。

嘉義區監理所所長張耀輝特別提醒，連假適逢 阿里山花季，預期台 18 線將湧現車潮。建議賞花民眾多利用台 18 線 61k 處的轉乘接駁車，除了避開管制，搭乘公共運輸進入阿里山森林遊樂區更可享有門票優惠價。呼籲民眾出發前利用「iBus 公路客運」APP 查詢即時路況，並提早訂票，讓清明祭祖與春遊行程既便利又省荷包。