快訊／藍委讓李貞秀坐上主席台「代理召委」　綠委超怒拒承認！

▲李貞秀坐上主席台代理召委，引起綠委不滿。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會、海基會23日赴立法院內政委員會報告及備詢，在民進黨籍立委黃捷上台質詢時，國民黨籍的召委廖先翔突然走出會議室上廁所，讓民眾黨籍的立委李貞秀坐上主席台暫代召委，引起黃捷及台下民進黨籍立委不滿，不承認李貞秀擔任召委，要求會議暫停。

今天的會議一開始就發生不少衝突，在面對李貞秀的質詢時，陸委會主委邱垂正原本不打算上台，但在召委廖先翔的要求下仍上了台，不過，他還是拒絕直接回應李貞秀，透過把廖先翔當「傳聲筒」的方式，間接完成答詢。

▼黃捷不承認李貞秀代理召委，要求時間暫停。（圖／記者蔡紹堅攝）



接著，黃捷上台質詢時，廖先翔突然走出會議室上廁所，讓李貞秀暫代召委主持會議，黃捷見狀立刻要求會議暫停，不承認李貞秀代理召委，「時間可以暫停嗎？因為我們召委不在，我們是不是等召委回來？」

李貞秀相當強硬，堅持自己就是代理召委，要求會議繼續，「我是代理召委，請尊重代理召委！時間不能停！沒有停止的理由！」黃捷持續要求暫停，不願意在廖先翔不在的情況下繼續，「我們先等廖先翔召委回到座位上再進行會議！」

▼今天會議發生不少衝突，藍綠白委員在主席台前激辯。（圖／記者徐文彬攝）



黃捷更進一步強調，「不好意思，主席要是立法委員的身分！」李貞秀則一直重複大喊，「我是代理召委！代理召委宣布時間繼續！代理召委宣布時間繼續！代理召委宣布時間繼續！代理召委宣布時間繼續！代理召委宣布時間繼續！」

直到廖先翔返回會議室，李貞秀下台之後，黃捷才又重新質詢，她不滿表示，內政委員會的另一位召委李柏毅人就在台下，廖先翔應該優先請李柏毅暫行輪值，「小動作不要這麼多啦！」

▼李貞秀在同黨委員的陪同下上台質詢。（圖／記者徐文彬攝）

