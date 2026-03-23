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陳沂痛批民進黨：讓人看不起的不是政策轉彎　而是不認錯繼續硬拗

▲賴清德。（圖／記者徐文彬攝）

▲賴清德。（圖／記者徐文彬攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德21日表示，政府已依法啟動重啟核電程序，引發各界議論。對此，網紅陳沂22日表示，民進黨從反核到返核，政策大轉彎。讓人看不起的，真的不是轉彎，而是不承認錯誤，繼續硬拗，還記得民進黨之前怎麼說的？台灣不缺電、核廢料沒地方放、核電廠老舊太危險必須除役，直到去年公投，都還反核，怎麼突然就核電好棒棒了？承認施政錯誤這麼難？就是因為不願承認才一拖再拖，拖不下去才大轉彎，最後承受的還是無辜的台灣老百姓。

陳沂表示，民進黨從反核到返核，政策大轉彎。讓人看不起的，真的不是轉彎，而是到現在都不承認自己的錯誤，繼續硬拗。

陳沂表示，還記得民進黨你們之前怎麼說的？用愛發電、台灣不缺電、開發綠能，2025達到非核家園。核廢料沒地方放、核電廠老舊太危險必須除役。直到去年重啟核電綁公投，都還在繼續反核，說核電有多恐怖，台灣不能稱為下一個福島，怎麼現在突然就核電好棒棒了？

陳沂指出，賴清德總統說，2025年已經達到非核家園的目標，所以2026年就可以立刻重啟核電？說好的台灣不缺電呢？這些年開發的綠能，在藻礁上面破壞環境蓋天然氣接收站，南部田地鋪滿光電板，難道不夠用了嗎？核廢料現在突然都有地方放了？老舊的核電廠危險性也都不見了？

陳沂質疑，之前那些說是民間團體的反核人士怎麼也突然靜悄悄了？難道民間團體也要聽從黨的旨意嗎？

陳沂強調，承認自己施政錯誤有這麼難嗎？就是因為不願承認才會一拖再拖，直到撐不下去才直接大轉彎，最後承受的還不都是無辜的台灣老百姓，然後質疑的人還要被說都是藍白、中共公路人，好像這樣就沒錯一樣。

▼陳沂。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

▲▼陳沂。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

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