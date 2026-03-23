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藍委諷為審軍購條例釋F-16V好消息　顧立雄：無法因延宕向美索賠

▲國防部長顧立雄、國防部主計局長謝其賢中將、國防部戰規司長黃文啓。（圖／記者徐文彬攝）

▲國防部長顧立雄（左起）、國防部主計局長謝其賢中將、國防部戰規司長黃文啓23日出席立法院審查軍購條例。（圖／記者徐文彬攝）

記者蘇靖宸／台北報導

對美採購66架F-16V戰機（Block 70）案延宕，但國防部近日釋出首架在美完成驗收飛行測試消息，且昨又曝採購的4架MQ-9B「死神」無人機，首2架已完成交機。對此，國民黨立委賴士葆諷，大家都知道是為了今天（立法院審查軍購條例），某種程度也是認知作戰。只是有關對美採購案若延宕，我方能否要求賠償，國防部長顧立雄說，整個稽核流程相當嚴密，就美方而言，也要有專案辦公室合作，但「我們確實沒有辦法對軍購案進行索賠」。

立法院外交國防委員會與財政委員會23、25、26日召開聯席會，併案審查行政院1.25兆版、國民黨團3800億+N版、民眾黨團3500億版的軍購特別條例。今（23日）會議進行詢答，對於賴士葆詢問F-16V戰機是否今年可以交機，顧立雄表示，預計今年第三季可以交運，但現在無法精確估算多少架，但他認為9月預估可以看到第一架；另MQ-9B無人機也是第三季可交運。但賴士葆則諷，這兩天新聞看到東西一直來，「為了今天，大家都知道，某種程度也是認知作戰」。

顧立雄指出，現在23個持續案件中有3項有延遲，分別為F-16V、MK-48重型魚雷、AGM-154C聯合防區外遠距遙控精準彈藥等有遲延。國防部戰規司長黃文啓說明，F-16V軍購款新台幣2400億元，台灣已經支付1490億元；AGM-154C買56枚，約新台幣60億元案款，但議約還沒完成，所以才付1億多先期準備款；另MK-48重型魚雷兩案子加起來1.77億美金，大概只付新台幣3億多元的初期準備款。

國民黨立委林德福質詢時，也向國防部詢問已付款的軍購案到貨情況，以及軍方有無解決因應對策。顧立雄說，現在F-16V案中，已經有59架在產線，正進行試飛，只是首架機除需在廠試飛外，還要進到美國相關基地進行系統測試，這部分會花比較久的時間，但只要首架機測試進度順利，預計第三季看的到飛機，且由於要先到美國進行飛行員訓練，才會載運回來；另MK-48重型魚雷、AGM-154C部分，現在付的款項並非很多。

林德福提及，國防部主計局發行刊物中，在2024年12月31日一篇軍方人員寫的文章指出，軍購發價書合約有利美方，若履約過程發生爭議，必須依照美規定程序進行，當我方現行辦理索賠程序，美方決定不予賠償時，申請索賠單位缺乏有效第三方申訴管道，換句話說，美國想怎麼樣就怎麼樣？顧立雄表示，美國就軍購部分，對全世界賣武器都有內部稽核程序，雙方在軍購案都有專案辦公室處理。

林德福追問，我方沒辦法有任何要求？顧立雄說，相關進度、執行期程、案項狀況都會充分掌握，委員意思是交易期程是不是可以索賠？這點坦承說，「我們沒有辦法進行索賠」，整個稽核流程相當嚴密，就美方而言，也要有專案辦公室合作，但「我們確實沒有辦法對軍購案進行索賠」；軍購是政府對政府行為，在專案執行期間，國防部會綿密溝通並提要求。

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