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國防部軍備局上校喝花酒驗收放水　考績連拿「甲上」！判刑定讞

▲▼最高法院外觀,最高法院示意圖,最高法院2023年新外觀。（圖／記者吳銘峯攝）

▲國防部軍備局205廠爆發喝花酒案，最高法院判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

國防部軍備局生產製造中心第205廠前上校工務長林龍基、前一等士官長領班林憶明等人，於任內接受廠商招待多次喝花酒，並於驗收時放水，結果考績竟然還連年拿「甲上」！最高法院審理後，將林龍基2人分別判刑2年5月、2年7月的刑期定讞。另外監察院也提出彈劾，送懲戒法院議處。

判決指出，林龍基自2017年起擔任國防部軍備局生產製造中心第205廠工務中心兵器製造室上校主任，2018年10月更陞任工務中心上校工務長。另外林憶明則是205廠自動化槍線所一等士官長，還有一名共犯為205廠研發設計室一等士官長呂建勳。3人均接受廠商招待。

由於軍備局與廠商簽下「機軸半成品等5項」、「閂鎖左導板等3項」等數十項採購案，金額分別為數百萬元到千萬元不等。廠商為了驗收順利，遂於2017年7月起到2018年8月間，邀請林龍基等人到有女陪侍的酒店、舞廳喝花酒。每次花費約12000元到數萬元不等，都由廠商買單，總計林龍基喝花酒14次、呂建勳喝花酒7次，林憶明最誇張，喝花酒24次。而林龍基等人則於驗收時放水，或最後減價收受廠商製造的瑕疵品。

案件經檢調單位查獲後，提起公訴。法院認定林龍基等人犯下「不違背職務收受不正利益罪」，一審將林龍基判刑2年5月、褫奪公權1年，林憶明判刑2年7月、褫奪公權1年，另外呂建勳判刑2年、緩刑3年。呂建勳未經上訴，先行定讞。至於林龍基、林憶明2人分別上訴二、三審，均遭駁回，第三審最高法院於23日駁回上訴定讞。

不僅如此，監察院認為這3人違規喝花酒，驗收放水，考績竟然還連年拿「甲上」！因此監察院於2023年2月間提出彈劾，將3人均送懲戒法院議處，目前案件仍在審理中。另外監察院也對205廠提出糾正，要求國防部辦理。

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