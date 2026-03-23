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社會 社會焦點 保障人權

獨／嗆網紅小象愛出門「英文跟長相一樣差」　顧問公司老闆下場曝

記者黃宥寧／台北報導

暢所欲言也不可以犯法！擁有58萬訂閱的旅遊YouTuber「小象愛出門」去年赴烏克蘭拍攝戰地生活時，因與當地民宿業者發生爭執並公開影片，引發「消費戰爭」等網路論戰。北市1名余姓顧問公司老闆不滿相關貼文，在Threads與臉書留言「去吃屎」、「垃圾」等語辱罵，遭提告妨害名譽。士林地院認定構成公然侮辱罪，判處拘役40日，得易科罰金。

余男與暱稱為「小象愛出門」的告訴人互不相識，去年6月29日起，卻使用多個帳號等暱稱，在不特定多數人得以共見共聞的Threads及臉書平台留言，內容包括「去吃屎好嗎？」、「合作品牌想必是垃圾，才會找妳這垃圾合作吧？」、「妳的英文跟妳的長相一樣都很差勁」、「垃圾」、「重點是妳這人心腸真可怕」等語，直接針對告訴人人格進行辱罵。

相關留言被小象母親發現後，小象委由母親向桃園警分局報案，警方循線查出發文者身分，案件移送偵辦。檢方認為，余男言論足以貶損告訴人人格及社會評價，依刑法第309條第1項公然侮辱罪提起公訴。

法院開庭審理時，余男坦承犯行。法官指出，雙方素不相識，僅因閱覽告訴人社群平台關於與烏克蘭民宿老闆糾紛內容，心生不滿即出言辱罵，未能尊重他人表達意見自由，法治觀念薄弱，所為應予非難。

然而，法官審酌余男犯後坦認犯行，但未與告訴人達成和解，並考量犯罪動機、手段、對告訴人造成侵害，以及被告智識程度、家庭經濟與生活狀況等情狀，依公然侮辱罪判處拘役40日，如易科罰金以新台幣1000元折算1日。

全案起源於，「小象愛出門」2025年6月前往烏克蘭拍攝戰地生活並進行公益捐贈，期間在西部城市利維夫住宿時，因提前抵達希望借房間更衣遭民宿業者拒絕，雙方發生爭執並出現肢體拉扯。

小象事後公開衝突影片，並呼籲粉絲對該民宿留下評價，引發網路論戰。有網友批評她「消費戰爭」、「情緒管理不佳」，也有支持者認為其深入戰區記錄具公共價值。事件延燒後，小象於Threads發布影片道歉，坦承情緒控管不當，並表示因戰區環境緊張及語言溝通不良導致誤會，強調此行目的為讓外界關注烏克蘭當地被忽略的重要訊息。

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