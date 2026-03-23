深夜火光照亮鹽埔堤防…疑放鞭炮釀禍　小屋連電動機車全燒毀

▲屏東一處海岸邊無人居住的小屋陷入火海。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、葉品辰／屏東報導

屏東縣新園鄉鹽埔堤防附近今(23)日凌晨發生火警，一處海岸邊小屋突陷火海，火勢猛烈一度有延燒之虞，消防局緊急出動多單位人車灌救，火勢於1小時內撲滅。現場一間小屋與1輛電動機車被燒毀，所幸未造成人員傷亡，初步研判疑與燃放鞭炮後未妥善處理火源有關。

這起火警發生於今日凌晨0時36分，地點位於新園鄉鹽埔堤防、海巡安檢所附近。當時在高屏溪出海口一帶釣魚的民眾，突然發現海岸邊一間小屋竄出火光，隨即通報海巡人員轉報消防局。由於起火地點需跨越狹窄便橋才能抵達，加上火勢迅速擴大，消防局陸續調派8車16人前往搶救。

▲▼消防人員在現場清理時發現大量爆竹殘渣與包裝。（圖／民眾提供）

消防人員指出，現場為一層鐵皮建物，經海巡人員表示平時無人居住，屬廢棄貨櫃屋。由於深夜火光明顯，不少目擊者指出，起火前曾聽見現場有燃放鞭炮聲，隨後不久即冒出火舌，且伴隨刺鼻異味。火勢最終於凌晨1時08分控制撲滅，未波及周邊設施，但小屋已付之一炬，另有1輛電動機車遭燒毀。

消防人員在現場清理時，發現地面散落大量已施放的爆竹殘渣與包裝盒，不排除為施放後火星引燃周邊可燃物，卻未即時處理或通報釀禍。目前起火原因仍待進一步調查釐清。