伊朗外長不甩48小時最後通牒　川普一句話回應

▲美國總統川普。（圖／路透）
記者詹雅婷／綜合報導
美國總統川普對伊朗發布48小時開放荷莫茲海峽的最後通牒之後，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，伊朗不會被川普的威脅所動搖。對此，川普受訪時直說，「好，讓我們看看他是不是對的」。
伊朗外長發文 不甩川普警告
阿拉奇22日透過社群平台X發文表示，荷莫茲海峽並未關閉，船隻之所以不敢通行，是因為保險公司擔心川普主動發起的戰爭，並非伊朗，「沒有保險公司、也沒有伊朗人會被更多的威脅所動搖」，要美方試著尊重，「沒有貿易自由就沒有航行自由，尊重兩者，否則兩者都得不到」。
阿拉奇的這番言論是在美國和以色列對伊朗發動軍事行動數周後，德黑蘭當局在荷莫茲海峽布設水雷，並威脅擊沉任何未經許可企圖通過海峽的船隻。荷莫茲海峽每日承載全球五分之一石油運輸，安全疑慮已導致航運無限期暫停。
此前，川普21日發文表示，若伊朗不在48小時內完全開放荷莫茲海峽，美國將攻擊摧毀伊朗電廠，就從最大間的電廠下手。伊朗則稱，若川普付諸行動，將完全封鎖該海峽且拒絕重新開放，直到所有被毀損的發電廠重建完成為止；伊朗也表示，將襲擊美國和以色列在該區域的能源基礎設施等。
美媒NewsNation記者布蘭特（Hannah Brandt）表示，在她採訪川普期間，有詢問川普對於伊朗外長聲稱不會被威脅動搖的看法，川普當時回應「好，讓我們看看他是不是對的」。
I asked President Trump what he thinks of Iran’s Foreign Minister saying they won’t be swayed by threats after POTUS said the U.S. would strike Iranian power plants if Iran didn’t reopen the Strait of Hormuz within 48 hours.— Hannah Brandt (@HannahBrandt_TV) March 22, 2026
He told me “Ok, let’s see whether or not he’s right.”
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