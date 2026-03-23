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伊朗外長不甩48小時最後通牒　川普一句話回應

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普對伊朗發布48小時開放荷莫茲海峽的最後通牒之後，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，伊朗不會被川普的威脅所動搖。對此，川普受訪時直說，「好，讓我們看看他是不是對的」。

伊朗外長發文　不甩川普警告

阿拉奇22日透過社群平台X發文表示，荷莫茲海峽並未關閉，船隻之所以不敢通行，是因為保險公司擔心川普主動發起的戰爭，並非伊朗，「沒有保險公司、也沒有伊朗人會被更多的威脅所動搖」，要美方試著尊重，「沒有貿易自由就沒有航行自由，尊重兩者，否則兩者都得不到」。

阿拉奇的這番言論是在美國和以色列對伊朗發動軍事行動數周後，德黑蘭當局在荷莫茲海峽布設水雷，並威脅擊沉任何未經許可企圖通過海峽的船隻。荷莫茲海峽每日承載全球五分之一石油運輸，安全疑慮已導致航運無限期暫停。

此前，川普21日發文表示，若伊朗不在48小時內完全開放荷莫茲海峽，美國將攻擊摧毀伊朗電廠，就從最大間的電廠下手。伊朗則稱，若川普付諸行動，將完全封鎖該海峽且拒絕重新開放，直到所有被毀損的發電廠重建完成為止；伊朗也表示，將襲擊美國和以色列在該區域的能源基礎設施等。

美媒NewsNation記者布蘭特（Hannah Brandt）表示，在她採訪川普期間，有詢問川普對於伊朗外長聲稱不會被威脅動搖的看法，川普當時回應「好，讓我們看看他是不是對的」。

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