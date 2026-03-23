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從「台大版紅姐」再查獲「紅姐們」！全台4500男性遭側拍裸聊

▲▼ 。（圖／資料照）

▲檢警查獲歹徒，查扣到大量非法性影像。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中地檢署去年偵破「台大版紅姐」案，1名洪姓台大法律系男學生，涉嫌在網路假扮女子誘騙男網友裸聊、自慰，再將影像側錄販售，全台有300多名男性受害；案經調查，再發現犯罪團體上游許姓、陳姓男子以類似手法犯案，且被害規模更加龐大，加上洪男部分竟高達4586人受害，洪等3人被形容為「台版紅姐們」，檢方前後依違反兒童及少年性剝削防制條例等起訴3人。

2024年底中部陸續有被害人報案，台中地檢署查出就讀台大法律系的洪男，從2022年起至2024年，在網路購買、販售性影像，並自己上網以美女頭像搭配變聲器，誘使被害人在視訊過程中裸體、打手槍，洪趁機側錄裸聊畫面。檢警在去年5月逮人，查扣6918部性影像，經清查有289名成年男子、32名少年受害。

洪男落網後，供出他是與團體合作，專案小組追查發現，1名擔任舞蹈老師的許姓男子，從2017年起就在各種交友網站以類似手法，將側錄影片以被害人的外貌、身材，以每部250元至2300元不等在網路販售；許後來將自己的犯罪經驗，傳授給另1名陳姓男子，2人時常合作尋找犯罪對象。

檢警去年7月前往陳男桃園住處逮人，同年11月再查獲許男，清查2人實體、雲端硬碟發現大量性影像，陳男有2291名成年男子、21名少年；許有1967名成年男子、9名少年，加上洪男300多人，共有4586名被害人，查扣到的性影像達2萬多部。

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