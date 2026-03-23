前天晚上吃超辣食物　健康男隔天突「胸口疼痛」就醫竟心臟病發

▲健康男突然胸口疼痛。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名男子前一天晚上吃了超辣墨西哥食物後，隔天進行運動訓練時突然心臟疼痛，就醫確診突發心臟病，他誤以為造成自己身體不適的原因與前一天吃的晚餐有關。

男胸痛就醫 驚嚇心臟病發

34歲男子馬利歐(Mario Ciccarello)上月在戶外進行運動鍛鍊時，突然感到胸部疼痛，他原本只是覺得太累，然而回家後還是很不舒服，告訴妻子覺得自己的心臟「好像要停止跳動了」，但仍覺得小睡一下應該就沒事，2小時後才緊急就醫。

(Whoa!!!) Woman Jokingly Asked Partner, 34, If He Was 'Dying' from Spicy Mexican Food. He Later Suffered a 'Widowmaker' Heart Attack: https://t.co/BOe0zjGdj9 pic.twitter.com/8Orkyk6HZf — Georgeanne Matranga ☮️???? (@DTPORGE) March 22, 2026

馬利歐就醫後被確診心臟病發作，醫生告訴他罹患的是有「寡婦製造者」(Widow maker)稱號的心臟病，這種疾病通常只有12%的患者能夠存活，醫生在他心臟中安裝2個支架，以緩解左前降支動脈(LAD)95%阻塞。

馬利歐表示，由於他很年輕，還是一名馬拉松運動員，所以當心臟病發作時，他覺得自己不可能得心臟病，認為是前一天晚上吃的食物作祟，「我差點就死了，應該早點去醫院的」。目前醫療團隊仍在調查引發他心臟病的原因。