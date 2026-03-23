日月潭國際撐竿跳高賽　吳彥翰奪銀牌刷新全國紀錄

▲日月潭國際撐竿跳高賽，吳彥翰勇奪銀牌刷新全國紀錄。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2026南投日月潭國際撐竿跳高邀請賽22日登場，來自美、英、法、日、韓等14個國家地區的68位世界級選手在湖畔展開激烈競技；國手吳彥翰不負眾望，先後挑戰5公尺40、5公尺50成功，連續刷新全國紀錄，同時達標名古屋亞運選手資格。

本次賽事當天在上午8時50分於伊達邵碼頭舉辦開幕活動，運動部次長鄭世忠、立法委員蔡春綢、南投縣議員石慶龍、魚池鄉鄉長劉啟帆、中華民國田徑協會副理事長翟學電等人共同為賽事揭幕，英國選手Charlie Myers則代表各國隊伍接受紀念品，象徵熱烈歡迎，湖光山色也吸引遊客駐足、為選手加油打氣。

比賽最終結果為男子組由泰國好手Patsapong Amsam-ang以5公尺55成績奪冠，並打破大會紀錄，吳彥翰以5公尺50摘下銀牌，刷新全國紀錄，印度選手Dev Kumar Meena以5公尺40獲得銅牌；女子組方面，印尼國家紀錄保持人Diva Renatta Jayadi以4公尺20摘金，美國Natalie Lark以4公尺10獲得銀牌，印度Nitika Aakre則以3公尺95拿下銅牌。

南投縣副縣長王瑞德致詞提及，今年賽事移師伊達邵碼頭，讓選手近距離飽覽無邊湖景、品嘗在地美食，也讓遊客零距離欣賞頂尖對決，實現體育與觀光永續雙贏。

縣府教育處強調，該縣向來有「全國撐竿跳高選手搖籃」之譽，已連辦30屆室內國際邀請賽，此次戶外賽特別融入文化元素，以邵族靈鳥「貓頭鷹」為意象、手工原木雕刻製作每座獨一無二的獎盃，盼讓國際選手奪冠之餘，也帶走南投山林溫度和工藝之美，成為在地文化名片；大會同時安排16位雙語（英、法、日、印尼語）服務人員，提供即時諮詢並推廣南投觀光，展現熱情人情味，也感謝日月潭國家風景區管理處、魚池鄉公所、草屯商工及各大企業贊助，運動部經費補助，以及中華民國田徑協會全力籌辦。