印度男性侵水牛後爬行、想吃草　「幻想變身牠」被送醫

▲水牛。（示意圖／非當事動物／Pixabay）

圖文／CTWANT

印度發生一起極其罕見的精神醫學病例，一名25歲男子因與家中飼養的水牛發生性行為，之後產生嚴重心理偏差，竟逐漸認為自己也是水牛，甚至開始模仿水牛四足行走、搖頭晃腦，甚至向家人要求吃草等行為，還宣稱在鏡中看見的不再是人影而是獸形。經醫學期刊報導才曝光此罕事，男子後來由家人陪同就醫，透過藥物治療長達6個月才有所改善，他也成為全球首例患者幻想自己成為「水牛」的臨床案例。

據國外醫學期刊《Cureus》內容顯示，這名印度男子長期以放牧為生，職業與生活環境均與牛群緊密連結。大約半年前，男子曾多次與飼養的水牛發生性行為，隨後心理狀態發生劇變；他開始產生一種無法控制的執念，深信水牛的細胞已經侵入並佔據了他的身體，這種念頭隨後演變成嚴重的強迫症狀。男子每日花費大量時間反覆清洗雙手與生殖器，試圖「洗掉」體內殘留的水牛成分，但焦慮感卻隨著時間推移愈發嚴重。

男子發病2個月後，他腦中病態的想法演變成不可動搖的「堅定信念」，就醫時，他向醫師表示，這種「變身」的感覺從下半身開始，逐漸蔓延至軀幹與臉部。最令醫療團隊驚訝的是，患者宣稱在照鏡子時，自己看到的不再是人類容貌，而是一個完整的水牛軀體。為了擺脫這種恐怖的變身感，男子甚至會憤怒地對「鏡中水牛」咆哮並施加暴力，認為是對方奪走了他的靈魂與肉體。

隨著病情惡化，患者的行為舉止完全脫離人類常軌，他開始採取四肢著地的方式行走，並不時做出如牛般的擺頭與點頭動作，甚至在用餐時間要求家人餵食青草。儘管男子內心深處仍保有微弱的人類意識，但其大腦已被「水牛佔領身體」的錯覺完全主導。家人起初尋求民俗療法補救無效，眼見他生活無法自理且精神崩潰，才趕緊將其送往醫院精神科接受專業診治。

醫療團隊在初步評估中，排除其腦部器質性病變，CT斷層掃描顯示大腦構造正常。最終醫師確診該男子患有具備妄想特質的「身體畸形恐懼症」（Body Dysmorphic Disorder）以及嚴重的強迫症（OCD）。這類病症通常會讓患者深信自己正在轉化為狼或其他兇猛野獸，而此個案則是醫學史上首次記錄到以「水牛」為轉化對象的特殊案例。

針對此罕見個案，醫院採用調節神經傳導物質的藥物進行治療，透過降低多巴胺水平來阻斷大腦中反覆迴圈的錯誤資訊，防止妄想持續加深。經過6個月的藥物干預與追蹤，該男子的強迫清洗行為已顯著減少，對於自己是「水牛」的執念也大幅淡化，正逐步找回自我認同。

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