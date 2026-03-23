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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳子嘉：圍毆李貞秀、把法律問題泛政治化　這是非常惡劣的行政院

▲立委李貞秀。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨立委李貞秀。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議延燒，內政部官員更拒絕接受質詢。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉22日表示，自己一直認為民眾黨換了新立委後，綠白會合，但現在變成李貞秀一個人在那邊吵架，看到卓榮泰找麻煩、整個行政院圍毆，自己不管事情正確與否，但圍毆方式是違法的，是否讓李貞秀質詢、資格問題都不是行政院單方面能決定的，行政院把法律問題泛政治化，這是一個非常惡劣的行政院，變成綠白關係惡化、緊張，完全沒有改善。

針對目前藍白合狀況，吳子嘉於節目《下班瀚你聊》表示，自己非常確定柯文哲是藍白合的變數，這個不用懷疑，因為柯文哲一定會有意見，現在已經表達問題，然後柯文哲跟黃國昌之間對民眾黨的路線方面也有不同的爭執。

吳子嘉表示，柯文哲有一個讓自己比較不解的地方，自己認為柯文哲在台灣社會如果重返政壇，有一個最大最重要的表現應該是美國軍購這件事情，這件事情可以讓民眾黨從一個槓桿變成一個主導者，有非常大的話語權，結果現在在拚這個國家生死存亡的大議題之下，結果是看到藍綠兩黨、白黨不見了。

吳子嘉認為，自己一直有個錯覺認為民眾黨換了新的立法委員之後，綠白會合，結果看起來沒有，而且還傾向往負面發展，大家看到李貞秀事件的發展，執政黨跟民眾黨的關係不是往好的地方發展，而是往壞的地方發展。換言之講，民眾黨在扮演所謂中間關鍵少數的影響力，缺席了，因為現在盧秀燕表態了，直接反對黨版的軍購預算版本。

吳子嘉指出，民眾黨一開始若表態，會變成主導，對這個事情的態度可以決定國家的未來，但自己不知道發生什麼事情，變成李貞秀一個人在那邊吵架，看到卓榮泰找李貞秀麻煩、整個行政院圍毆，民眾黨8個立委要跟人家槓什麼，就是被民進黨圍毆。

吳子嘉強調，自己不管事情正確與否，但是圍毆的方式是違法的，因為立法委員是通過的卻不讓她質詢，但是否讓李貞秀質詢、資格問題都不是你行政院單方面能決定的，這是一個法律問題，行政院把法律問題泛政治化，這是一個非常惡劣的行政院，而且不管惡劣與否，就變成綠白的關係就會惡化、緊張，完全沒有改善的味道。

吳子嘉表示，而民眾黨原來沒綠白合的打算，那沒打算在幹什麼？拱手把親美、跟美國交往的機會、整個國家重大政策拍板的力量，送給了盧媽盧秀燕。

▼吳子嘉。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼吳子嘉。（圖／記者黃克翔攝）

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