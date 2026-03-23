　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸「麻醉活魚」保持新鮮送餐廳「醒過來」　麻藥用工業酒精催化　

▲大陸水產市場使用高危麻藥「麻醉活魚」保持新鮮度成為一條嘿產業鏈。（圖／翻攝央視財經）

▲大陸水產市場「麻醉活魚」保持新鮮度成為一條黑產業鏈。（圖／翻攝央視財經，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸從南到北多地水產市場近期遭爆料，活魚長途運輸過程中，普遍使用未經規範的麻醉劑，使魚隻呈現「沉睡」狀態以便運輸與販售。麻醉劑含有的物質包括以丁香酚為主成分的產品，甚至直接使用工業酒精等禁用原料，不僅對食安構成風險，對人體的傷害也難以估計，但相關藥劑仍未納入完整監管與檢測體系。

▲大陸水產市場使用高危麻藥「麻醉活魚」保持新鮮度成為一條嘿產業鏈。（圖／翻攝央視財經）

《央視財經》報導，在西南片區規模較大的重慶樂邦水產市場裡，大量長途運輸的活魚抵達後呈「休眠」狀態，在水中安靜似死魚，充氧片刻便恢復正常，商販統一稱魚兒在「睡覺」。

經過連續幾天觀察發現，長途運輸活魚「集體沉睡」在市場並非個例，隨處可見，商販甚至稱「搞一下就活了」，間接證實這並非自然休眠，而是人為干預，從商販換水、打氧，不到一小時，「沉睡」的魚便立刻重新游動。

根據媒體調查報導指出，在運輸環節中，有工人向裝載活魚的容器加入不明液體後攪拌，原本活躍的魚隻隨即變得安靜癱軟，相關產品標示為「魚護寶」，屬於以丁香酚為成分的魚用安定劑，但為無生產日期、無廠商、無許可證的「三無產品」。

▲大陸水產市場使用高危麻藥「麻醉活魚」保持新鮮度成為一條嘿產業鏈。（圖／翻攝央視財經）

商販透露，在運輸過程中加入麻醉劑，主要是為了方便裝卸並減少魚鱗脫落。據悉，過去已被列為禁用的孔雀石綠雖已基本退出市場，但以丁香酚為主的「暈魚王」、「魚安寶」等產品逐漸出現在市場上，醫學觀點認為，長期大量接觸丁香酚或對肝腎造成損傷，孕婦與兒童等特定族群需謹慎接觸。

大陸目前尚未將丁香酚列入水產養殖允許使用藥物名單，也未明確列為禁用，使其在監管上處於灰色地帶，部分業者便將其運用於運輸過程中使用。

▲大陸水產市場使用高危麻藥「麻醉活魚」保持新鮮度成為一條嘿產業鏈。（圖／翻攝央視財經）

此外，山東臨沂強盛海鮮批發市場也存在類似情況，部分商戶甚至使用含有甲醇的工業酒精調製麻醉劑，工業酒精在大陸法規內，屬於禁止用於食品加工的物質，若進入人體可能導致失明、器官損傷甚至死亡。

令人擔心的是，商戶在使用麻醉劑時，多以經驗決定劑量與濃度，隨意加入水池中，儘管當地水產市場管理人員表示不允許使用麻醉藥，但現場仍隨處可見工業酒精與調製好的麻醉劑公開擺放。

▲大陸水產市場使用高危麻藥「麻醉活魚」保持新鮮度成為一條嘿產業鏈。（圖／翻攝央視財經）

溯源後發現，陝西西吉安一間生產丁香酚的廠家表示，相關原料自印尼進口，並以食品添加劑名義出廠，後續流入市場被用於活魚麻醉，部分小型作坊則將原料重新包裝為「三無」產品販售，丁香酚在魚體內完全代謝至少需48小時。另有工廠指出，由於丁香酚不溶於水，業者常以工業酒精混合以加速滲透。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 5943 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
男雙眼遭挖空！高大成：只有3個理由...包括器官販賣
台股跌千點！金管會彭金隆喊「情況複雜」
大谷翔平對台滿貫砲球衣　驚人天價成交
陸女星爆「拎5.7萬黃色塑膠袋」走紅毯　真相曝光藏洋蔥
快訊／紐約機場「飛機碰撞消防車」現場畫面曝光　傳多人傷
嗆馬英九身邊有藍營「賊人」　鄭麗文：長期對國民黨造成傷害
超商新一波咖啡優惠來了！美式、拿鐵「買1送1」
鍾麗緹女兒辣照翻車！背後驚見姊姊坐馬桶
不只核武跟石油！伊朗手上還有「1王牌」　恐怖代價曝光
退隊半年　樂天人氣女孩回來了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸行業內捲！大疆告影石竊取專利　6項爭議專利權已正式立案

陸冷血人販子「梅姨」毀9家庭　被拐者憶：常夢見她盯著自己

小米新SU7首批新車交付　雷軍親自替車主開門送行

律師揭「梅姨」潛逃23年原因　隱於平凡的惡！認為販賣兒童做好事

陸「麻醉活魚」保持新鮮送餐廳「醒過來」　麻藥用工業酒精催化　

中東戰火將衝擊糧食風險　陸學者：砲火未落農田而是擊中全球飯碗

陸專業配音員集體發聲維權　批商用AI盜取聲音訓練模型

陸人販子「梅姨」落網前無任何照片！畫像師激動喊：終於等到這天

派出所強迫15歲少女口交　福建狼警「只判2年9個月」

33歲陸女「上班久坐出現血便」竟是大腸癌晚期　醫嘆：已淋巴轉移

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

安全帽遭「蜂群築巢」！台南女伸手一拿嚇傻　捕蜂員：裡面有蜜耶

趙正平每個點「梁赫群都能吐槽」　他怒吼：你的酬勞只能拿兩百！

諷賴清德打臉罷團、綠委與卓榮泰　黃國昌：應以民進黨主席道歉

北市車禍

理賠談不攏！高雄「3長輩」組團衝保險公司　噴紅漆、砸蛋洩憤

陸行業內捲！大疆告影石竊取專利　6項爭議專利權已正式立案

陸冷血人販子「梅姨」毀9家庭　被拐者憶：常夢見她盯著自己

小米新SU7首批新車交付　雷軍親自替車主開門送行

律師揭「梅姨」潛逃23年原因　隱於平凡的惡！認為販賣兒童做好事

陸「麻醉活魚」保持新鮮送餐廳「醒過來」　麻藥用工業酒精催化　

中東戰火將衝擊糧食風險　陸學者：砲火未落農田而是擊中全球飯碗

陸專業配音員集體發聲維權　批商用AI盜取聲音訓練模型

陸人販子「梅姨」落網前無任何照片！畫像師激動喊：終於等到這天

派出所強迫15歲少女口交　福建狼警「只判2年9個月」

33歲陸女「上班久坐出現血便」竟是大腸癌晚期　醫嘆：已淋巴轉移

防檢署揭「出國伴手禮地雷清單」禁帶回台　最高罰100萬

高雄越南情侶裸身倒臥床上雙亡　疑「提親遭反對」起殺機

中信兄弟攜手Red Bull迎新球季　開幕戰邀金曲歌王蕭煌奇獻唱年度曲

百果山命案現場「待人坑」傳說曝　民俗專家揭凶手削臉挖眼動機

神話金烔完黑歷史遭揭發！　前經紀人痛罵：哥就是個混蛋

日月潭驚天一跳！吳彥翰撐竿跳5.50公尺破全國　強勢達標名古屋亞運

馬斯克啟動Terafab計畫　陸行之不看好：什麼都做、什麼都做不精

大谷翔平對台滿貫砲球衣破4800萬成交　義大利咖啡機也高價賣出

賴清德拋重啟核電！盧秀燕表態：丟棄反核神主牌是正確的

《赤血沙漠》遭玩家抓用AI　畫作「半人半馬」...官方道歉了

【費仔認真超寵粉】一聽見台灣粉絲喊他 立刻丟下球袋小跑而來❤️

大陸熱門新聞

陸翁反對公寓裝電梯　蓋好後「補錢求搭」被拒

30歲陸男「全職搖盲盒」年入137萬

「梅姨」落網前無任何照片！畫像師喊：終於等到這天

狂收3000投訴！陸外銷冷氣竟是「電風扇」　日本機構踢爆集體造假

陸人口販子「梅姨」落網長相大變　畫像相似度不到30%

躲藏23年！陸拐賣9童神祕人「梅姨」落網

假陽具滑入肛門　他忍3天就醫：不小心坐到

33歲陸女「上班久坐」竟釀大腸癌晚期

陸「麻醉活魚」保持新鮮送餐廳「醒過來」 麻藥用工業酒精催化　　

律師揭「梅姨」潛逃23年原因　

演出中遭嗆聲！陸歌手用麥克風怒砸觀眾

福建狼警強迫15歲少女口交　只判2年9個月

陸最牛臥底不是警察是記者

陸女赴泰打工連發7條「救我」　最後影像遭嫌犯拖拽

更多熱門

相關新聞

「1常見文具」低年級學生禁拿！老師：耗掉整節課

「1常見文具」低年級學生禁拿！老師：耗掉整節課

自動筆容易變成「分心神器」！一名網友發問，為何小學低年級老師大多禁止學生使用自動筆？話題曝光後，不少網友直指，低年級孩子手部肌耐力不足，筆芯容易斷裂，還可能把筆蓋塞鼻孔、把筆芯放進嘴巴；更有老師與補教業者直言，孩子光是玩筆芯、按壓自動筆，就足以耗掉整節課，讓不少家長瞬間懂了。

東港服務處遭不明男子闖入　莊瑞雄：譴責不法

東港服務處遭不明男子闖入　莊瑞雄：譴責不法

桃機流量管制新措施「地面等待取代空中盤旋」　班機出發延誤

桃機流量管制新措施「地面等待取代空中盤旋」　班機出發延誤

台鐵調車「3個月4起事故」不降反增　專案查核違規加重罰

台鐵調車「3個月4起事故」不降反增　專案查核違規加重罰

伊朗間諜闖英國核潛艇基地被捕！警方證實

伊朗間諜闖英國核潛艇基地被捕！警方證實

關鍵字：

活魚麻醉水產安全丁香酚工業酒精食安

讀者迴響

熱門新聞

「雙眼挖空」百果山男屍身分曝　夫妻發現嚇發抖

不爽死者供毒外甥　撂人挖眼毀容虐殺

虐死11歲發展遲緩表妹　惡女遭判12年

陸翁反對公寓裝電梯　蓋好後「補錢求搭」被拒

不敗教主稱「魏哲家飄了」：對岸無人機遠超台灣

賈斯汀醉駕被捕畫面首曝光！走直線狂晃喊「好難」

加油塞爆「駕駛說真實想法」　律師：突破我盲腸

王韡蒨抗癌4年辭世　淋巴癌6大警訊一次看

今變天！　2波鋒面接力

終戰條件？　川普傳要伊朗吞下「6大承諾」

記憶體暴賺竟不香！獲利了結賣壓殺出　5檔飆股觸跌停

美國務院發布全球警示

伊朗外長不甩警告　川普一句話回應

辣模遊日驚魂！下飛機口袋竟多出中國身分證

澳洲男環台哭不停！　坐超商淚崩告白

更多

最夯影音

更多
子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ
余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

余天看余祥銓RAP問號「像中猴」　胡瓜.歐弟上台連受巴掌伺候XD

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

人手一支球棒！10惡煞猛砸二殯旁會館　民眾酸：WBC結束了

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

批民進黨能源政策讓全民賠上兆　黃國昌問賴清德：誰要負責？

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

賴清德鬆口重啟核電　蔣萬安喊「回頭是岸」：為錯誤政策負責任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面