陸「麻醉活魚」保持新鮮送餐廳「醒過來」 麻藥用工業酒精催化　　

▲大陸水產市場「麻醉活魚」保持新鮮度成為一條黑產業鏈。（圖／翻攝央視財經，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸從南到北多地水產市場近期遭爆料，活魚長途運輸過程中，普遍使用未經規範的麻醉劑，使魚隻呈現「沉睡」狀態以便運輸與販售。麻醉劑含有的物質包括以丁香酚為主成分的產品，甚至直接使用工業酒精等禁用原料，不僅對食安構成風險，對人體的傷害也難以估計，但相關藥劑仍未納入完整監管與檢測體系。

《央視財經》報導，在西南片區規模較大的重慶樂邦水產市場裡，大量長途運輸的活魚抵達後呈「休眠」狀態，在水中安靜似死魚，充氧片刻便恢復正常，商販統一稱魚兒在「睡覺」。

經過連續幾天觀察發現，長途運輸活魚「集體沉睡」在市場並非個例，隨處可見，商販甚至稱「搞一下就活了」，間接證實這並非自然休眠，而是人為干預，從商販換水、打氧，不到一小時，「沉睡」的魚便立刻重新游動。

根據媒體調查報導指出，在運輸環節中，有工人向裝載活魚的容器加入不明液體後攪拌，原本活躍的魚隻隨即變得安靜癱軟，相關產品標示為「魚護寶」，屬於以丁香酚為成分的魚用安定劑，但為無生產日期、無廠商、無許可證的「三無產品」。

商販透露，在運輸過程中加入麻醉劑，主要是為了方便裝卸並減少魚鱗脫落。據悉，過去已被列為禁用的孔雀石綠雖已基本退出市場，但以丁香酚為主的「暈魚王」、「魚安寶」等產品逐漸出現在市場上，醫學觀點認為，長期大量接觸丁香酚或對肝腎造成損傷，孕婦與兒童等特定族群需謹慎接觸。

大陸目前尚未將丁香酚列入水產養殖允許使用藥物名單，也未明確列為禁用，使其在監管上處於灰色地帶，部分業者便將其運用於運輸過程中使用。

此外，山東臨沂強盛海鮮批發市場也存在類似情況，部分商戶甚至使用含有甲醇的工業酒精調製麻醉劑，工業酒精在大陸法規內，屬於禁止用於食品加工的物質，若進入人體可能導致失明、器官損傷甚至死亡。

令人擔心的是，商戶在使用麻醉劑時，多以經驗決定劑量與濃度，隨意加入水池中，儘管當地水產市場管理人員表示不允許使用麻醉藥，但現場仍隨處可見工業酒精與調製好的麻醉劑公開擺放。

溯源後發現，陝西西吉安一間生產丁香酚的廠家表示，相關原料自印尼進口，並以食品添加劑名義出廠，後續流入市場被用於活魚麻醉，部分小型作坊則將原料重新包裝為「三無」產品販售，丁香酚在魚體內完全代謝至少需48小時。另有工廠指出，由於丁香酚不溶於水，業者常以工業酒精混合以加速滲透。