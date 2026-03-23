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不只核武跟石油！伊朗手上還有「1王牌」　恐怖代價曝光

▲▼伊朗首都德黑蘭慘遭美軍與以色烈轟炸。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗首都德黑蘭慘遭美軍與以色列轟炸。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

中東衝突爆發迄今已近一個月，面臨美國與以色列的聯手打擊，伊朗在戰術與軍事設備等方面似乎均處於劣勢，但恐怕仍握有王牌「髒彈」（dirty bomb），能夠在不訴諸全面核戰的情況下，造成德黑蘭強硬派期望的重大後果。

什麼是髒彈？

根據美國核能管理委員會（NRC）說明，髒彈是一種放射性物質擴散裝置，將傳統炸藥與輻射物質結合，透過爆炸加以散播。髒彈與核武的顯著差異在於，其主要影響為「汙染」而非災難性衝擊與高溫。雖然立即傷亡規模較小，但汙染環境的放射性物質將導致更長期的嚴重危害。

美國疾病管制與預防中心（CDC）資訊顯示，若吸入放射性粉塵和煙霧，可能導致健康風險，包括急性輻射症候群（ARS），這種疾病將損害骨髓、腸胃道及心血管系統，長期來說更可能引發感染、內出血與器官衰竭。世界衛生組織（WHO）也指出，長期接觸將提高白血病、癌症、心血管疾病與白內障風險。

▼2011年4月，美國紐約一場演習模擬攔截「髒彈」。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼2011年4月，美國紐約一場演習模擬攔截「髒彈」（dirty bomb）。（圖／達志影像／美聯社）

2012年南加州大學一份研究推估，洛杉磯若遭髒彈攻擊，可能在接下來10年造成高達160億美元經濟損失，主因是清理成本，以及民眾恐慌心理造成的長期行為改變。

伊朗真的會部署髒彈嗎？

根據NRC與國際原子能總署（IAEA）說法，伊朗握有440公斤60%高濃縮鈾，雖仍無法製造核彈，但已足以打造髒彈。

去年6月美以空襲伊朗3座核設施後，《外交政策》認為德黑蘭使用髒彈的可能性很低，因為這將導致大規模報復，引發波斯灣及廣大中東地區的信任危機，甚至可能導致與中俄關係惡化。

倫敦國王學院學者克里格（Andreas Krieg）也認為，「伊朗極不可能對以色列或任何其他國家部署髒彈」，因為不論是政治、軍事或名聲方面，都將付出災難性代價，「伊朗歷來傾向優先採取戰略模糊與否認的做法，髒彈攻擊則將徹底失去緩衝空間，引發國際大規模報復，甚至恐怕造成政權垮台。」

▼中東衝突爆發迄今將近一個月，未見停戰跡象。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼伊朗首都德黑蘭遭到空襲，其實監視攝影系統早就被以色列牢牢掌握。（圖／達志影像／美聯社）

不過，隨著美以空襲殲滅大批德黑蘭高層，這些防護措施似乎正在逐漸失效。美國記者波斯納（Gerald Posner）引述國安分析師說法指出，「如果伊朗政府認為將面臨全面潰敗，輻射攻擊可能在國家內部被形塑為針對以色列與其美國盟友的報復行動。這種做法的物理破壞程度遠小於核武，但心理與政治衝擊卻可能非常巨大。」

部署髒彈的可能手段

目前尚不清楚伊朗是否真的擁有髒彈，以及是否真的會部署。但若該國真的考慮類似舉動，可能採取以下作法。

根據智庫「歐洲-大西洋韌性中心」（E-ARC）研究員克雷米達斯-考特尼（Chris Kremidas-Courtney）報告，伊朗可能透過黎巴嫩真主黨（Hezbollah）或葉門青年運動（Houthis，又譯胡塞組織）等代理人加以部署，目標鎖定都會區、具有象徵意義的地點、港口、金融中心，甚至是荷莫茲海峽，引發大規模恐慌，甚至進一步干擾航運並推高油價，顯示局勢升溫已經遠遠超出地理範圍。

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