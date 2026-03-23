中東戰火將衝擊糧食風險　陸學者：砲火未落農田而是擊中全球飯碗

▲荷莫茲海峽遭伊朗封鎖，波斯灣海域可見多艘貨船進出不得。（圖／視覺中國）

記者任以芳／綜合報導

中東戰事引發的連鎖反應，正悄然從戰場蔓延至全球餐桌。大陸國際關係學者宋微分析提醒，雖然中東非全球主糧倉，但因現代糧食體系高度依賴能源、化工與海運，衝突已精準擊中全球農業最脆弱的環節。隨著油價、化肥價格攀升與航道受阻，世界正處於一場「系統性糧食危機」的邊緣。宋微警告，當前的風險會從「糧食運不出來」升級為「糧食種不出來或成本過高」，國際社會若不迅速止戰，中東的炮火若衝突持續至年中，全球將有高達4500萬人面臨嚴重飢餓。

大陸國關學者宋微撰文指出，世界貿易組織（WTO）總幹事伊維拉日前發出嚴正呼籲，強調中東戰爭正對全球糧食安全構成嚴重威脅，必須保持全球供應鏈暢通。現代糧食體系已深度嵌入能源、化工、海運及金融體系，儘管中東並非世界主糧倉，但戰火精準擊中了全球農業最脆弱的環節油氣價格、化肥供應與關鍵航道，進而加劇系統性糧食危機。

宋微指出，美以襲擊伊朗之後，衝突造成大體量無辜平民淪為難民。根據聯合國3月19日數據，戰爭導致超過1400名伊朗平民、黎巴嫩近900人及數十名以色列人喪生。衝突造成大體量無辜平民淪為難民。

據世界衛生組織統計，多達320萬伊朗人流離失所，黎巴嫩有超過100萬人流離失所，數萬名居住在以色列北部與黎巴嫩接壤的邊境地區的以色列人也離開了家園。最近有超過10萬人從黎巴嫩抵達敘利亞，形成「逆向移民潮」。

據聯合國3月17日統計，「眼下黎巴嫩有13.27萬人居住在約622個避難所中，被迫逃離家園的總人數可能超過100萬人。」 而這種流離失所造成的擁擠狀況有可能迅速增加健康風險，甚至直接演化為人道主義悲劇。

聯合國警告，若美以與伊朗衝突至年中仍未緩解，將有高達4500萬人面臨嚴重飢餓。目前國際救援能力正遭遇三大衝擊。一是物資價格飆升，受戰事影響，人道物資運輸成本上升約18%。世界糧食計劃署表示，成本上漲意味著能購買的食物縮水，目前已迫使該機構削減蘇丹飢荒區口糧，且僅能援助阿富汗四分之一的營養不良兒童。

二是供給結構性縮水：地緣緊張促使各國將財政資源投向軍備而非援助。在舊危機未解、新飢餓人口增加的壓力下，許多國家被迫在高糧價、高能源成本與高債務間求生；三是人員安全風險攀升，這是自新冠疫情以來對救助工作破壞最嚴重的一次，物流受阻且救援人員傷亡慘重，近期至少有16名醫務人員喪生。

▲中東戰火將引發全球糧食供應鏈危機。（圖／ETtoday 記者攝）

宋微強調，最不發達國家面臨更嚴峻風險。儘管戰爭發生在中東，但全球化的今天最脆弱的國家仍然會被嚴重波及。根據世界糧食計劃署分析，撒哈拉以南非洲和亞洲國家由於依賴糧食和燃料進口，最為脆弱。預測顯示，西非和中非糧食不安全人口將增加21%，東非和南部非洲將增加17%，亞洲預計將增加24%。索馬里、肯尼亞、孟加拉國、巴基斯坦等依賴海灣地區能源和化肥供應的國家，正面臨更高的糧食安全風險。

宋微提醒，這些國家本幣脆弱、財政吃緊、外匯有限，一旦進口賬單急劇攀升，根本買不起主食，並從經濟困難迅速轉化為社會風險。「歷史已經多次證明，戰爭的炮火可以不落在農田裡，但完全可能落在別國最脆弱人群的飯碗上，糧價上漲從來不是單純的民生問題，往往還會疊加失業、債務和政治不滿，形成更廣泛的動蕩鏈條。」



這場危機暴露了全球治理體系的結構性缺陷。「結果就是，一旦中東這樣的關鍵樞紐出現衝突，整個糧食鏈條馬上感受到壓力：油價漲，化肥漲；航線亂，運費漲；保險貴，金融成本也跟著上漲；最終先倒下的，總是那些最缺乏緩衝能力的最不發達國家。」

宋微總結，如果2022年烏克蘭危機讓世界面臨的主要是黑海糧食出口通道受阻，外解擔心「糧食運不出來」，這一次，更大的風險是「糧食未來種不出來，或者種出來的成本越來越高」。

因此，對於國際社會而言，當前最緊迫的，就是推動衝突降溫、迅速止戰，迅速止戰，中東的炮火最終將透過昂貴糧價與深層動盪傳導至全球各個角落，釀成席卷全球的人間悲劇。