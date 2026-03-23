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手機別充到100％？她開啟1設定「電池撐超久」　官方證實：延長壽命

有網友指出手機開啟設定「充電上限80%」，能延長電池壽命。（示意圖／Pexels）

▲有網友指出手機開啟設定「充電上限80%」，能延長電池壽命。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

智慧型手機普及後，多數民眾日常生活高度依賴手機，電量變化也成為關注焦點。根據使用經驗與官方建議，如何充電才能延長電池壽命，近期在網路上引發討論。有網友分享開啟「充電上限80%」功能後，電池健康度維持表現優於預期。

一名女網友在Dcard發文指出，自己長期使用手機充電上限設定，並表示「我都會開充電上限80%這個功能」。她坦言，初期僅充至80%時確實感到不習慣，但實際使用後發現日常需求仍足夠，「剛開始只有充到80%其實還蠻沒有安全感的，但其實都是夠用的！」

該名網友進一步分享，先前使用的iPhone 16 Pro Max，約使用近一年後出售，電池健康度仍維持94%。她認為，若未採取限制充電策略，電池健康度可能更早下降至90%以下。

此外，她也提到兩項使用習慣，包括避免電量低於20%，以及盡量將電量維持在中段區間。她目前使用iPhone 17 Pro Max約4個月，電池健康度仍維持100%。她表示，自己屬於重度使用者，每日使用時間約10小時，包含遊戲與影音觀看，亦會在充電時持續使用手機。

另一方面，蘋果官方亦曾說明，影響電池壽命的因素包括充電習慣與環境溫度，並建議開啟「最佳化電池充電」功能，以降低長時間維持滿電狀態對電池的影響。官方指出，可透過設定充電上限，例如80%至95%，減少電池長期處於高電量的壓力，進而延長使用壽命。

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