核電重啟惹議！環保鬥士分析「台灣困境」：核廢料無處放

▲核一廠。（圖／台電提供）



記者施怡妏／綜合報導

總統賴清德宣布，政府已依法啟動重啟核電程序，預計3月底將重啟核二、核三計畫送交核安會。對此，「2020台灣環境保護終身成就獎」的環保鬥士、綠色消費者基金會董事長方儉，從歷史脈絡與戰略思維分析，認為核電發展與國家安全、能源政策密切相關，即使非核家園，也要早日全力解決核廢料問題。

綠色消費者基金會董事長談核電爭議



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綠色消費者基金會董事長方儉在臉書發文，外界常將他視為「反核人士」，但他其實是「友核人士」，原因在於長期投入核電議題研究，甚至待在核電廠的時間，超過多位主管機關首長；之所以被貼上反核標籤，是因為過去揭露不少政府與相關單位在核電管制上的問題。



方儉指出，台灣核電廠的設立與冷戰時期國際局勢有關，特別是在1960年代中國發展核武後，美國在第一島鏈部署核能設施，並以核能技術作為戰略工具之一，台灣因此建立核電廠，「就算台灣的地質不行，美國地調局就派出『專家』來台調查，證明台灣核電廠預定地『沒有斷層』，就給了台灣核電廠。」不過，他認為台灣地質條件不利核電發展，核電廠選址與斷層距離太近，潛藏安全風險，「台灣若要設核電核安全距離起碼要200公里」。

▲方儉曾跟蔡英文短暫會面談核電問題。（圖／翻攝自方儉臉書）

軍事思維分析核能與核武關聯



方儉引用《孫子兵法》觀點，將核能與軍事戰略連結，認為核電除了發電功能外，也涉及核武材料取得的可能性，有軍事用途與嚇阻意涵，並提到部分國家在地緣政治壓力下，重新評估核能與核武政策。

曾向總統反映核廢料問題



在能源政策方面，他認為核電存在成本與安全風險，包括核廢料處理與設施老化問題。他指出，目前台灣部分核電設施缺乏完善的核廢料儲存條件，若強行重啟，可能衍生安全疑慮；同時也提到，再生能源發展已逐漸提升，核能不再是唯一選項，應重新評估其必要性與效益，「核電最大的問題就是不經濟，不經濟就是浪費，也不環保。」

在文章後段，方儉分享個人經歷，2017年至2019年間調查核電除役與核廢料處理，並於2020年獲環保終身成就獎後，在總統府向時任總統蔡英文反映核廢料問題的重要性，「我只有3分鐘，只能拜託她，即使非核家園，也要早日全力解決核廢料問題，因為假除役的核電廠才是真危險。」