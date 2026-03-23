今明天高溫上看30度　周三起東北季風接力降雨增

記者周湘芸／台北報導

今、明天各地多雲到晴，局部地區偶有零星降雨，中南部高溫上看30度。周三至周四、周五至周六有2波東北季風影響，北部及東半部降雨機率增加，北部及宜蘭高溫略為下降。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，未來一周有一波波東北季風，但強度都不明顯，北台灣降雨機率增加。今、明天各地多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北、東半部及恆春偶有零星降雨。周三至周四有微弱鋒面通過、東北季風增強，大台北、東半部及恆春有零星短暫陣雨，桃園以南多雲到晴可見陽光。

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黃恩鴻指出，周五至周六接續又有東北季風增強，周五水氣較多，北部、東半部及恆春有零星雨，其他地區多雲到晴，周六至下周日僅大台北山區、宜蘭、東半部及恆春有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，後續在清明連假前還有一波鋒面通過、東北季風增強。

溫度方面，他表示，未來一周中南部變化不大，今、明天各地高溫26至28度，中南部約30度，低溫都在18至20度。周三至周四北台灣溫度略降，高溫23至24度，中南部仍有28至30度，低溫約17至19度。周五至周六北部、宜花高溫24至25度，低溫17至19度。

另外，他也說，今、明天北部、雲林至台南清晨夜晚有局部霧，今天至周三整天金門及馬祖也有局部霧或低雲，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）