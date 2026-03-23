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社會 社會焦點 保障人權

333旅軍人找嘸機車急報案　內埔警耐心訪查找出真相

▲內埔警方幫林男找到愛車。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警方幫林男找到愛車。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東內埔一名軍人誤以為機車遭竊，焦急報警求助，內埔警方耐心查訪後，竟在附近巷弄尋回愛車，原來只是遭人移置，虛驚一場。林男順利找回愛車後，對警方耐心協助深表感謝，直呼「差點嚇壞了！」

內埔警分局龍泉派出所巡佐關志剛、警員丁偉哲，日前晚間9時許巡邏時，接獲值班通報，一名年約30多歲、服務於陸軍聯合兵種第333旅的林姓軍人神情焦急前來報案，表示停放在超商前的機車疑似遭竊，請求警方協助尋找。

林男向警方說明，自己於上週將機車停放在內埔鄉原勝路某超商前，因未將龍頭上鎖，當天準備使用時卻發現車輛不翼而飛，心急如焚。警方先行安撫其情緒，隨即陪同返回現場查看，並逐一詢問周邊店家是否有相關線索。

過程中，一旁機車行老闆表示，似乎曾看見有民眾將一輛機車牽移至對面巷弄。員警立即前往該處搜尋，果然在不遠處巷內發現林男的機車。警方研判，應是因車輛停放位置影響他人出入，遭他人移至他處，並非遭竊。林男順利找回愛車後，對警方耐心協助深表感謝，直呼「差點嚇壞了！」

內埔警分局長江世宏提醒，民眾停放機車應儘量選擇合法停車空間，避免影響他人通行引發糾紛，同時建議可用手機拍下停車位置及周邊明顯標誌，以免忘記停放地點，造成不必要的困擾。

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