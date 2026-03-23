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清明連假省道易塞路段出爐　國道客運最高享42折優惠

▲▼清明連假省道易塞路段。（圖／公路局提供）

▲清明連假省道易塞路段。（圖／公路局提供）

記者周湘芸／台北報導

清明節連假（4月3日至4月6日）將至，公路局預估4月4日上午將是車潮尖峰，自連假前1日疏運期起推出多項客運優惠，包含86條中長途國道客運路線6折優惠，其中，TPASS2.0會員累計最高享42折優惠。

公路局表示，清明連假除返鄉祭祖旅次及收假返回工作地等旅次外，預期將有許多民眾外出旅遊，為鼓勵民眾搭乘公共運輸，疏運期間推出86條中長途國道客運路線享6折優惠，TPASS2.0會員最高享42折優惠。另外，搭乘國道客運、台鐵及高鐵後，10小時內使用電子票證轉乘在地客運享一段票或基本里程免費；部分地區搭乘幸福巴士也享免費。

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公路局預估，清明連假車潮將自4月2日下午起陸續出現，4月4日上午將是車潮的尖峰，其中，掃墓祭祖車潮將集中在4月5日中午於各鄰近墓園路段，觀光旅遊車潮於4月3日至4月5日於各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計從4月5日下午開始至4月6日出現。

▲▼清明連假省道易塞路段。（圖／公路局提供）

▲▼清明連假省道易塞路段。（圖／公路局提供）

▲▼清明連假省道易塞路段。（圖／公路局提供）

公路局預測省道易壅塞路段及時段，包含地區主要幹道，如台9線蘇花公路及南迴公路、台1線水底寮至楓港路段及台61線鳳鼻至香山路段、竹南至玄寶大橋路段及中彰大橋等；銜接高速公路路段，如台64線、台65線、台74線、台86線、台88線快速公路及台18線銜接各國道交流道等。

另外，重要觀光風景地區鄰近路段，如台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台2線福隆及萬里至大武崙路段、台3線大溪及古坑至梅山路段、台9甲線新店至烏來路段及台21線日月潭周邊等。

▲▼清明連假省道易塞路段。（圖／公路局提供）

▲清明連假省道管制路段。（圖／公路局提供）

公路局表示，將依各路段連續假期的交通特性規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強壅塞路段違規取締。

▲▼清明連假省道易塞路段。（圖／公路局提供）

▲清明連假公共運輸優惠措施。（圖／公路局提供）

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