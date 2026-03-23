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大港開唱最強MVP是她！90歲嬤「嗨2小時不想回家」　狂吸百萬觀看

網搜小組／劉維榛報導

2026「大港開唱」上周末在高雄駁二藝術特區盛大登場，謝金燕、羅百吉、揚帆、落日飛車等實力堅強的陣容接力嗨唱，不過台下一位高齡90歲「MVP阿嬤」更為吸睛，一跳就是兩小時，讓孫女傻眼笑稱，「我懷疑阿嬤吃了什麼藥，怎麼可以變成另一個人」。

一名女網友在Threads分享，原本只是帶著阿嬤到駁二藝術特區感受氣氛，沒想到阿嬤站在人群中央，隨著音樂一下秒就開始擺動身體，完全融入現場節奏，甚至成為全場焦點。周圍年輕人見狀也被感染，一邊鼓掌一邊跟著跳舞，氣氛瞬間被炒熱，阿嬤不但沒有疲態，還越跳越起勁，整整撐了兩個小時，讓大家又驚又佩服。

▲▼ 。（圖／liwen_wow授權提供）

▲阿嬤超嗨，在現場狂舞2小時。（圖／liwen_wow授權提供）

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活力破表！90歲阿嬤站C位狂跳　年輕人全跟著她嗨

過程中，當音樂播到鄭秀文的經典歌曲《眉飛色舞》時，全場氣氛直接炸開，阿嬤也跟著節奏盡情舞動，還和旁邊的年輕人擊掌互動，笑容燦爛到不行。現場不少人主動為她鼓掌歡呼，她也大方面對鏡頭比出讚手勢，完全不怯場，畫面溫馨又充滿感染力，成為當天最吸睛的一幕。

對此，原PO忍不住笑虧，「我懷疑阿嬤吃了什麼藥，怎麼可以變成另一個人，要90歲了第一次玩這麼開心，還不想回家」

見到阿嬤活力絲毫不輸台下的年輕人，影片上傳後迅速爆紅，突破百萬人次瀏覽，網友一面倒大讚，「90歲有辦法站在這裡隨音樂搖擺，真的很有福氣」、「阿嬤現場有一千個孫子，她好開心」、「哇！阿嬤可愛死了啦」、「原來大港不只是年輕人的天堂，長輩也玩的很開心」、「合理懷疑阿嬤年輕的時候是不是舞廳一姐」。

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