謝龍介去年就說「賴清德會重啟核電」　網挖出朝聖：精準預言

▲國民黨立委謝龍介。（資料照／記者崔至雲攝）

記者曾筠淇／綜合報導

總統賴清德21日表示，政府已依法啟動重啟核電程序，引發政壇高度討論。曾打出「一生監督你一人」口號的藍委謝龍介，去（2025）年就說賴清德2027年10月之前會重啟核電，他要賭3碗牛肉麵。如今，這番言論也被挖出。

謝龍介賭賴清德會重啟核電

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謝龍介去年5月曾說，「人家說死鴨子嘴硬，為了一個非核家園這個意識形態，造成到今天損失慘重、全部關掉，2025達標了，我說2027年10月之前，賴總統若沒重啟核電，我吃三碗牛肉麵，2025達標了，所以現在重啟核電，從死鴨子嘴硬，變成浪子回頭金不換」。

謝龍介也有在臉書粉專上指出，「記得喔，2027年10月，因為他5月17日就達成非核家園了，我太了解他了，撒嬌嘛，假裝沒那個意思嘛，他如果現在就開始延續下去核電廠延役，我們今天就不用虧那麼多錢，我們拖3年，要虧損多少，你們知道嗎？要虧1兆8000億」。

隨著賴清德透露，政府已依法啟動重啟核電程序，謝龍介當時說的這段話也被挖出，不少網友就說「超猛，果然一生監督你一人」、「真的佩服，好猛」、「精準預言」。

賴清德說明考量重啟核電的原因

事實上，賴清德22日受訪時，就有說明考量重啟核電的原因。他強調台灣已經進入新的情勢，經濟有非常明顯的發展，加上要因應氣候變遷與地緣政治的變化，電力建置除了量要足、要低碳以外，還要有能源韌性。賴清德也表示，未來是不是能夠成功重啟，還要看核安會的審查，要符合核安無虞、核廢有解、在社會有共識的狀況之下，核二、核三廠的重啟才會順利進行。