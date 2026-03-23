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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰「感謝中油」說惹議　國民黨：政府職責還要人民謝主隆恩

▲行政院長卓榮泰出席立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國際油價受中東戰事影響持續攀升，中油宣布23日起汽油每公升調漲1.8元、柴油調漲1.4元，行政院長卓榮泰表示，若依國際油價原本應漲15元，這次僅漲1.8元，等於中油吸收了大筆成本，「民眾經過加油站，要跟中油說聲謝謝。」國民黨今（23日）痛批，油價政策本就是政府職責所在，民眾繳稅供養國家運作，如今卻被要求在加油時心懷感恩，令人啼笑皆非，難道人民加個油，還要先鞠躬致意、說聲「謝主隆恩」嗎？

卓榮泰昨說明，政府要維持民生與物價安定，包括油價與天然氣等，雖中油明天（23日）起要漲1.8元，雖看似很多，但若是依現今國際油價計算，我們應要漲15元，但政府一再核算，仍吸收了13.2元，只漲1.8元，代表這周中油就要吸收高達34億元，而從2月28日至今，中油已吸收65億元。

國民黨認為，政府宣稱「原本要漲15元、實際只漲1.8元」，講得彷彿全民中了頭獎，但問題是「被吸收的13.2元」沒有消失，而是轉進中油帳上，最終仍由全民埋單。簡單說，今天不收的錢，改天還是會用別的形式回來收，這種「先幫你墊、之後再算帳」的操作，竟然還要人民心懷感激，未免太過諷刺。

國民黨表示，若照卓榮泰的邏輯，未來電價沒一次漲到位，是不是也要向台電道謝？水價稍微壓低，是不是洗澡前也要先致意？政府把基本施政責任包裝成恩惠，甚至要求人民回報情緒價值，這種思維才是真正讓人「油門踩不下去」的原因。

國民黨批評，行政院不思檢討能源政策失衡，導致對國際油價高度敏感，反而用「政府幫你擋下來」的說法自我表功，甚至進一步要求人民「說謝謝」，不僅失言，更顯示執政團隊已與民間感受脫節。人民面對的是物價上漲、生活壓力，而不是一場需要鼓掌的政績發表會。

國民黨強調，穩定油價與民生，本就是政府應盡之責，而非可以對人民邀功請賞的施政成果。與其要求民眾在加油時心存感激，不如誠實面對能源政策問題，提出長期穩定供應與價格機制，才是讓人民真正「不用一直說謝謝」的正辦。

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